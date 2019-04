Gesponsorde inhoud Technieker Kenny: “Ik ben 26 en heb de job van mijn leven beet” Adecco Group

09 april 2019

12u00

Bron: vacature.com 0

Ben je een kei in techniek, dan mag je je in beide handen wrijven. Overal in Vlaanderen schuiven werkgevers in lange rijen aan om jouw talent aan boord te halen. Tijd dus om eisen te stellen en net als Kenny en Kristof voluit voor die droomjob te gaan. De consulenten van Adecco verwachten je vandaag nog!

Afstuderen en meteen de job van je leven vinden. Het overkwam Kristof (29) en Kenny (26) bij chocoladefabrikant Barry Callebaut. Zeven jaar geleden is het intussen dat ze het lokale Adecco-kantoor binnenwandelden, op zoek naar hun perfecte match. “Ik had mijn graduaatsdiploma elektromechanica pas op zak en werd om de oren geslagen met vacatures”, herinnert Kristof zich. “Vanuit alle uithoeken van Vlaanderen vielen er aanbiedingen in mijn mailbox, maar ik was toch vooral op zoek naar een baan dicht bij huis.” De consulent van Adecco stelde hem een job als dagtechnieker in de vormzaal van Barry Callebaut voor, op nauwelijks enkele kilometers van zijn deur. “Daar was ik meteen voor te vinden. Barry Callebaut is een bedrijf met een uitgebreid machinepark. Voor een technieker spreekt dat tot de verbeelding.”

Tijdelijk contract met optie vast

Wat ook in zijn beslissing meespeelde, was de belofte dat hij na een succesvolle inloopperiode van vier maanden een vast contract zou krijgen. Die praktijk is bij Adecco standaard geworden. Alle werkgevers die via Adecco technische profielen rekruteren, geven ofwel een tijdelijk contract met optie vast, ofwel meteen een vast contract. Om de kansen op een succesvolle match te vergroten, maken de consulenten werk van een grondige screening en gebruiken ze verschillende testen. Ze brengen het technische talent van de potentiële technieker in kaart, schatten zijn/haar logisch redeneervermogen en groeipotentieel in én luisteren naar zijn/haar persoonlijke wensen. Wil hij/zij werken in een internationaal bedrijf? Wat denkt hij/zij over ploegenwerk? En hoe ver wil hij/zij zich voor zijn/haar job verplaatsen? Hoe duidelijker het plaatje, hoe beter het voorstel dat eruit volgt. Beschikt een kandidaat nog niet over de juiste kennis of ervaring, dan kan hij/zij via de Technical School van Adecco alsnog de gevraagde competenties verwerven.

Van operator tot ploegentechnieker

Voor Kenny bleek het aanbod van Adecco in elk geval een voltreffer. In korte tijd groeide hij door van operator tot ploegentechnieker. “Omdat ik het vanuit mijn opleiding als fiets-, brom- en motorfietstechnieker niet gewoon was om aan machines te sleutelen, ben ik eerst als operator in de productie begonnen. Maar enkele maanden later al kwam de vraag of ik het gezien mijn technische bagage als technieker wou proberen.” De testen van Adecco doorstond hij met glans, waarna hij meteen aan zijn volgende opdracht mocht beginnen als technieker.

Van die gelegenheid maakte hij gebruik om zijn eigen wensen op tafel te leggen. “Omdat ik het intussen gewoon was om in ploegen te werken, wou ik het liefst in datzelfde ritme verder werken. Dat zou betekenen dat ik er bij momenten, tijdens de nachten bijvoorbeeld, alleen voor zou staan. Daar was mijn baas niet zo happig op, gezien mijn geringe ervaring. Na bijkomende testen en nadat ik enkele maanden met een andere collega’s was meegelopen, wou hij me de kans wel geven.”

Meer dan techniek

Ook de carrière van Kristof gaat intussen in stijgende lijn verder. Na enkele leerrijke jaren als technieker en een korte periode als werkvoorbereider klom hij midden vorig jaar op tot technical supervisor. Hij is nu meer met de planning en de sturing van de projecten op de lange termijn bezig. “Na al die jaren bij Barry Callebaut weet ik dat het op een technische afdeling over meer dan techniek gaat. Je moet prioriteiten kunnen stellen, goed kunnen samenwerken, probleemoplossend kunnen denken en stressbestendig zijn. Allemaal vaardigheden waarin je moet groeien. Gelukkig krijg je daar de tijd, de ruimte en de begeleiding voor.” Indien gewenst kan Adecco ook daar voor extra ondersteuning en opleidingen zorgen. Via testing en assessment brengt het de sterktes en mogelijkheden van medewerkers in kaart en helpt het hen om intern door te groeien.

