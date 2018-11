Te weinig jongeren willen boekhouder worden en dat is een probleem vacature.com finance

29 november 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com De sector van de boekhouders en accountants zit in volle verandering. Digitale toepassingen maken puur uitvoerende functies steeds meer overbodig. Tegelijk is de gespecialiseerde De sector van de boekhouders en accountants zit in volle verandering. Digitale toepassingen maken puur uitvoerende functies steeds meer overbodig. Tegelijk is de gespecialiseerde boekhouder volgens de VDAB een knelpuntberoep. Bart Van Coile geeft commentaar bij de vijf grootste uitdagingen voor de sector. Hij is ondervoorzitter van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB).

1. Er is een tekort aan gespecialiseerde financiële profielen

“Wat we nodig hebben, zijn mensen die kennis hebben in heel specifieke materies. Neem nu de belastingconsulenten. De internationalisering confronteert hen met zaken als transfer pricing en e-commerce. Daarvoor moet je niet enkel de fiscaliteit van België kennen, maar ook die van andere landen. Er is - terecht - veel nieuwe Europese regelgeving om misbruik en vlucht naar belastingparadijzen tegen te gaan. De wetgever verlangt ook dat wij ondernemingen veel beter begeleiden als zij moeilijkheden hebben. Het onderwijs speelt een belangrijke rol in het vormen van die gespecialiseerde profielen.”

Toon me alle jobs in finance

2. Er is ook een tekort aan niet-financiële profielen

“Concreet gaat het over IT’ers, juristen en hr- en change management-profielen. Er is een enorm tekort aan IT’ers die accountantskantoren en hun klanten begeleiden in de digitalisering. Ons beroep is ook heel sterk gelieerd aan het juridische. Daarom zijn alle juridische profielen heel wenselijk. IT’ers zijn veelgevraagd in verschillende sectoren. Dat vertaalt zich uiteraard ook in de verloning. Voor de sector is dat een uitdaging, zeker als het gaat om medewerkers achter de schermen waarvan de uren niet aan de klant kunnen worden gefactureerd.”

3. De instroom van jonge professionals is te laag

“We hebben een gezond beroep, want we zien dat mensen in onze sector lang blijven werken. Toch ervaar ik een tendens waarbij een aantal mensen het moeilijk krijgt door de toenemende wetgeving en denkt aan afhaken. Ik zie vandaag een sterke aanwezigheid van de leeftijdscategorie van 45 tot 55 jaar. We maken ons wel zorgen over de instroom van jonge medewerkers om de latere uitval te compenseren. Dat kan op termijn een gigantisch probleem worden. Ook voor de overheid trouwens, want hoe gaat die nog correcte belastingen innen? Positief is wel dat we meer dan 3000 stagiairs hebben, dat zijn jongeren die na drie jaar stage in het beroep instromen. Dat is heel veel en het aantal blijft heel hoog, maar het is te weinig voor de uitstroom die we verwachten binnen vijf jaar.”

Lees ook: Dit zijn de beste betaalde jobs in de financiële wereld

4. De digitalisering maakt bepaalde taken overbodig

“De inhoud van veel jobs in onze sector wijzigt inderdaad, maar dat wil niet zeggen dat de jobs zelf ook verdwijnen. Integendeel, er verdwijnen taken, maar de nieuwe taken zijn dubbel zo groot. We moeten jonge kandidaten duidelijk maken dat het belang van ons beroep net toeneemt. De foute perceptie dat wij overbodig worden, ontstond toen softwareproducenten de indruk wekten dat hun producten onze jobs zouden vervangen. Maar wij gebruiken die software om onze adviserende rol naar de ondernemer op te nemen. Die ondernemer verwacht dat wij meedenken over zijn financiële toekomst en meerwaarde creëren.”

“Of iedereen in de sector klaar is om die meer adviserende rol op zich te nemen? De 14.000 erkende boekhouders en accountants wel, ja. Zij leren dat tijdens hun opleiding en hun stage. Maar voor de andere medewerkers binnen de kantoren ligt daar een grote uitdaging. Die 25.000 mensen moeten we voldoende motiveren om mee te stappen in de digitale transitie. En we moeten hen aanvullen met nieuwe mensen die daarin helemaal mee zijn.”

5. De war on talent loert om de hoek

“Een echt opbod tussen de kantoren is er nog niet. Maar er is een tekort aan bepaalde profielen en dan stijgt de prijs. Dit is een goedbetaald beroep en tegelijk stijgt de vraag naar flexibele werkomstandigheden en meer evenwicht tussen werk en leven. Op financieel vlak kunnen de grotere structuren vaak iets meer aanbieden dan kleinere kantoren. Daardoor is er een tendens naar synergie in Vlaanderen. Het is moeilijker voor kleinere kantoren om bepaalde profielen aan te trekken. Maar ik ervan overtuigd dat ook die kantoren een rol kunnen blijven spelen, bijvoorbeeld door hun directe betrokkenheid bij de ondernemer. Voor jongeren geeft dit het voordeel dat ze kunnen kiezen tussen een kleiner of groter kantoor.”

Bekijk hier alle openstaande vacatures in de financiële sector

Lees ook:

Met deze jobs in financiën steek je qua loon met kop en schouders boven de rest van het land uit

Wil je het maken in de financiële sector? Wij vroegen aan een CFO hoe je jouw doel bereikt

Voor de eerste keer op sollicitatiegesprek? Laat je niet vangen aan deze beginnersfouten

Bron: vacature.com.