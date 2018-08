Studeren en werken tegelijk? Vier tips om het mogelijk te maken

Heleen De Bisschop

15 augustus 2018

08u00

1. Maak een doordachte keuze

Wat wil je met je studie bereiken? En wat wil je met je werk bereiken? Is het enkel iets dat je nodig hebt om rond te komen of wil je ook belangrijke ervaring opdoen? Hoe lang zie je de combinatie van werken en studeren zitten? Het is een waslijst aan vragen, maar het is belangrijk dat je die voor jezelf op voorhand beantwoordt. Je moet je doel voor ogen houden, en doordachte en vooral realistische keuzes maken.

2. Wees flexibel

Zoek uit wat voor jou haalbaar is. Je moet geen voltijds dagonderwijs volgen om een diploma te halen. Je kan aan een hogeschool of universiteit bijvoorbeeld een flexibel leertraject volgen of je inschrijven aan de Open Universiteit. Het hoger onderwijs doet ook steeds meer inspanningen om studietrajecten aan te bieden die op maat gemaakt zijn voor studenten die werken. Die kan je terugvinden in het Hogeronderwijsregister.

3. Vraag financiële ondersteuning aan

Om de combinatie werken en studeren ook financieel mogelijk te maken, kan je een beroep doen op ondersteuning. Dit is wel eerder van toepassing voor werknemers die beslissen opnieuw te gaan studeren en minder voor studenten die daarnaast bijklussen. Zo heb je misschien wel recht op tijdskrediet, betaald educatief verlof (voor werknemers uit de privésector), vormingsverlof of dienstvrijstellingen (voor ambtenaren) of opleidingcheques. Let er wel op dat je dan een erkende opleiding volgt.

4. Zoek steun bij je omgeving

Het wordt sowieso een stevige klus en er zullen moeilijke momenten komen, denk maar aan de examenperiodes. Het is dus belangrijk dat je omgeving achter je keuze staat en je zowel praktisch als moreel steunt. Je partner zal huishoudelijke taken moeten overnemen. Maak daarover op voorhand duidelijke afspraken, zodat dat niet tot frustraties kan leiden.

