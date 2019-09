Sterker op de arbeidsmarkt dankzij duaal leren vacature.com productie en techniek

16 september 2019

07u27

Bron: vacature.com magazine 1 Jobs Om jongeren beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt, dokterde de overheid het duaal leren uit. Gedurende drie schooljaren werd deze nieuwe vorm van leren uitvoerig getest. Nu gaat het leersysteem waarbij je theorie op de schoolbanken combineert met praktijk op de werkvloer, officieel van start. Duaal leren zal in 86 opleidingen mogelijk zijn.

Leerlingen vanaf 15 jaar kunnen in aanmerking komen voor een duale opleiding. Je kauwt dan geen vijf dagen per week meer theorie op de schoolbanken, maar spendeert een deel van je leertijd op de werkvloer. Werk- en lestijden vormen een geheel en zijn goed op elkaar afgestemd. Dit brengt heel wat voordelen met zich mee. Zo zal het beroep waarvoor je leert nog maar weinig geheimen hebben na een duale studie, en vind je ook sneller een job.

Voldoende motivatie

Geïnteresseerd? Check dan eerst of je middelbare school, centrum voor deeltijds onderwijs of Syntra-campus duaal leren aanbiedt voor de opleiding die je volgt. Is dit het geval, maak je je wens kenbaar aan je klastitularis of contactpersoon binnen de onderwijsinstelling. De klassenraad zal vervolgens je aanvraag behandelen en beslissen of je mag starten. Je inzet en enthousiasme zijn hierbij doorslaggevend.

Goed begeleid

Eens je groen licht hebt, krijg je 20 dagen vanaf de start van de lessen om een werkplek te vinden. Onder bepaalde voorwaarden kan deze termijn verlengd worden. Een trajectbegeleider op school zal je helpen een gepaste onderneming te zoeken. Na een positief intakegesprek onderteken je dan een contract met je kersverse werkgever en met je school. Naast je trajectbegeleider die je zal blijven coachen, krijg je ook een mentor toegewezen op je werkplek. Zo geniet je zowel op school als bij je werkgever optimale ondersteuning. Rond je je duale opleiding met succes af, behaal je het diploma van de studierichting in kwestie.

Loon of geen loon

Afhankelijk van het aantal uren dat je op de werkvloer leert en of je daar al dan niet een vergoeding voor krijgt, bestaan er drie mogelijke contracten. Bij de stageovereenkomst alternerende opleiding spendeer je minder dan 20 uur per week op de werkvloer en krijg je geen loon. Sluit je een overeenkomst alternerende opleiding doe je minstens 20 uur praktijkervaring op en ontvang je daar tot 520 euro per maand voor. Je behoudt je kinderbijslag en bouwt tegelijk enkele socialezekerheidsrechten op. Een derde contractvorm is enkel mogelijk indien je in de non-profit werkt waar de sociale Maribel van kracht is. In dit geval kan je een deeltijdse arbeidsovereenkomst tekenen. Je werkt dan minstens 20 uur per week en ontvangt een marktconform salaris.

