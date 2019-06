Solliciteren: stiekem doen of net niet? Kristina Rybouchkina

27 juni 2019

08u00

Solliciteren terwijl je een job hebt is niet evident. Je moet smoesjes bedenken voor al die plotse privételefoontjes, redenen verzinnen om lastminuteverlof te versieren als je wordt uitgenodigd voor een sollicitatie, en dan is het nog duimen geblazen dat je geen bekenden tegen het lijf loopt onderweg naar je gesprek. Is het eigenlijk niet beter om gewoon open kaart te spelen? Wij vroegen het aan enkele hr-managers.

Ja, als je jouw bedrijf nog een kans wil geven

“Het is geen schande om na verloop van tijd nood te hebben aan een nieuwe uitdaging. Het is normaal dat personeel komt en gaat. Het is zelfs goed, want vers bloed kan nieuwe ideeën binnenbrengen in een bedrijf, en een andere omgeving kan heel leerrijk zijn voor jou als werknemer”, weet Jean-Louis Wattiez, directeur HR bij Federale Verzekeringen. “Toch komt het besluit om van werk te veranderen nooit van de ene dag op de andere. Voel je je niet meer gelukkig in je job, laat dat gevoel dan niet aanslepen. Signaleer het zo snel mogelijk aan je verantwoordelijke. Maak duidelijk wat je mist. Een bedrijf dat wil groeien, geeft haar medewerkers de kans om zich te ontwikkelen. Misschien vinden jullie samen wel een manier om je situatie te verbeteren binnen de firma, zodat je niet moet vertrekken?”

Ja, als je minder stress wil

Ook Ann Aerts, Talent Acquisition Manager bij ISS, raadt aan om je ontevredenheid te bespreken met je verantwoordelijke voor je in de vacatures duikt. “Lukt het niet om tot een oplossing te komen, bijvoorbeeld omdat je niet gehoord wordt of omdat je totaal andere ambities hebt? Maak dan duidelijk dat je iets anders zoekt. Zelf ga je veel minder stress hebben en je werkgever zal je dankbaar zijn omdat hij zich kan voorbereiden op je komend vertrek.”

Ja, als je het netwerk van je collega’s wil gebruiken

Als je eerlijk zegt dat je uitkijkt naar een nieuwe job moet je niet alleen minder geheimzinnig doen, je kan ook de hulp van je team inroepen. Heb je een goede band met je collega’s, dan zullen zij je ongetwijfeld op vacatures in hun netwerk wijzen. Zelfs al zien ze je niet graag vertrekken. Je leidinggevende kan dienst doen als referentie, of je bijstaan met goede raad. “Ik luister altijd naar de plannen van medewerkers die hun eigen weg willen gaan. Soms geef ik ook advies om hen die te helpen waarmaken”, zegt Philippe Denis, oprichter van Skwarel. “Voormalige werknemers blijven tenslotte ambassadeurs van je bedrijf.”

Neen, als je geen open bedrijfscultuur hebt

“Net als ons bedrijf staan veel firma’s ervoor open om je te helpen groeien doorheen je loopbaan, en is er ruimte voor feedback. Maar dat is jammer genoeg niet overal zo”, weet Samuel De Potter, HR Manager bij Q8. “Is het op jouw werk not done om over je perspectieven te spreken? Dan kan het je zuur opbreken als je laat merken dat je je opties openhoudt. Je kan snel de dupe worden van veranderingen in de firma - want jij was toch niet van plan om te blijven. In dat geval vertel je beter niets over je zoektocht naar een nieuwe job.”

Neen, als je in de clinch ligt met je leidinggevende

Caroline Dewitte, hr-verantwoordelijke bij Dewaele Vastgoedgroep benadrukt eveneens dat open kaart spelen alleen verstandig is als je een goede band hebt met je chef. “Als de relatie met je leidinggevende bepalend is in de reden van je vertrek, dan raden we eerder af om hierover te communiceren.”

Neen, als je op één specifieke vacature aast

Wil je van werk veranderen omdat je jouw droomjob heb gespot? “Weet dat de kans dat je die job krijgt nooit 100 procent is, zelfs na een mondelinge bevestiging”, zegt Anthony Stroobant, directeur talent services bij Liantis. “Zo lang er niets ondertekend is, kan er nog een interne medewerker opduiken die de functie van onder je neus wegkaapt, of kan een bedrijf zich bedenken. Blaas dus niet hoog van de toren voor je zekerheid hebt!” Sowieso wees je best voorzichtig met verhalen over je sollicitaties. Zelfs al is je team ervan op de hoogte. “De zoektocht naar een job kan best wat tijd in beslag nemen. Het is niet aangenaam om na verschillende sollicitaties steeds met hangende pootjes terug te keren.”

