Solliciteren op 'papier': wie doet dat nu nog?

20 juni 2019

08u00

Is een sollicitatiebrief op papier nog van deze tijd? Deze en twee andere prangende vragen over solliciteren anno 2019 legde vacature.com voor aan 3 hr-experten.

Ontvang je soms nog sollicitatiebrieven op papier?

Annelies Baeyens (beleidsmedewerker hr-ontwikkeling bij zorggroep Multiversum): “Nee. Maar dat lokken we ook zelf uit: we vermelden geen postadres in onze vacatures en we vragen steeds om te solliciteren via de jobpagina op onze website. Die is verbonden met onze online rekruteringssoftware, zodat we sollicitaties efficiënt kunnen behandelen.”

Mirabel Hoys (director hr-consulting bij hr- en well being-specialist Attentia): “Nee. Dat heeft ook te maken met de profielen die wij zoeken: consultants in de dienstensector, met een focus op pas afgestudeerden. Mijn kandidatennetwerk vind ik op het internet en dan nog vooral via LinkedIn. Ik kijk naar competenties, leervermogen en wie de mens achter de kandidaat is. Op zich speelt het medium voor mij geen rol. Video, e-mail, LinkedIn, WhatsApp, movie, Instagram: alles mag en kan. Maar gebruik wel een medium waar je vlot mee bent.”

Eline Compernolle (hr manager Benelux bij LEGO Group): “Het gebeurt niet zo vaak meer, maar soms krijgen we wel degelijk nog een sollicitatie op papier. Er zijn mensen die langskomen en spontaan hun cv afgeven. En in sectoren zoals de horeca en de logistiek kan dat nog altijd succes hebben. Dan hebben ze je meteen al eens gezien. Bij ons moet het lukken dat er net dan een match is met een openstaande vacature, maar we proberen die mensen wel in ons online rekruteringsproces op te nemen.”

Word je soms geconfronteerd met kandidaten die enkel een cv opsturen, zonder begeleidende motivatiebrief of -mail?

Annelies Baeyens: “Vaak. Jammer, want ik hecht hier persoonlijk wel belang aan. Ik krijg bij een sollicitatie graag een antwoord op de vraag waarom men interesse heeft in een bepaalde functie en in onze organisatie. Dat hoeft niet per se in een uitgebreide, aparte motivatiebrief. Enkele gerichte lijnen in de begeleidende e-mail kunnen volstaan. Dat maakt de motivatie duidelijk en authentiek. Het is in onze sector niet altijd evident om kandidaten te vinden. We verwachten ook niet de perfecte match qua ervaring en competenties. Als kandidaten een sterke motivatie hebben en zich bereid tonen om bij te leren, opent dat perspectieven om hen aan te werven en kansen te geven om in onze organisatie verder te groeien. Dat kunnen ze het best uitdrukken in hun motivatiebrief.

Mirabel Hoys: “Ja, maar dat is geen probleem, want een goed cv zegt veel. Ik sta versteld hoe mensen op 1 A4 hun leven, loopbaan, passies en interesses kunnen visualiseren en toelichten. Het gaat voor mij om authenticiteit. Expertise en interpersoonlijke skills worden steeds belangrijker. De sollicitatie is de proef bij uitstek om dat af te toetsen. We kunnen het leervermogen en de fit met de rol testen via het cv of de motivatiebrief, maar ook via AI. Denk maar aan face expression screening of online oefeningen. Maar ik kijk vooral naar het potentieel van de kandidaat. Diploma en cv zijn niet de enige informatiebronnen. Het gaat vooral om vertrouwen, leervermogen, transparantie en attitude.”

Eline Compernolle: “De eerste selectie is en blijft voor mij het cv waarmee de recruiter of hr-manager de essentiële jobvereisten en competenties probeert te matchen. Soms zit er geen motivatiebrief meer bij, maar staat er in het cv kort om welke functie het gaat. Toch denk ik dat een brief nog steeds een extra troef kan zijn in je sollicitatie. Het is een vorm van storytelling waarmee je de mens achter de droge feiten van je cv toont. Je kan sterktes nog eens extra in de verf zetten, je persoonlijke achtergrond bij een carrièreswitch toelichten of aspecten van je cv verklaren die op het eerste gezicht vreemd kunnen overkomen. En je toont ook dat je de tijd hebt genomen om je motivatie en de match met de vacature en de cultuur in het bedrijf te beargumenteren. Een brief kan mij bij twijfel dus wel over de streep trekken. Maar dan moet je hem wel echt aanpassen aan het bedrijf en de functie en ook persoonlijk en gemotiveerd maken. Standaardbrieven die duidelijk naar een grote groep tegelijk worden gestuurd, zullen minder ‘pakken’. Maar bij technische functies of functies waaraan een tekort is, speelt dat minder een rol.”

Is originaliteit in de manier waarop kandidaten solliciteren eigenlijk wel een punt?

Annelies Baeyens: “Niet voor de functies in onze organisatie. Een zorggroep bestaande uit een psychiatrisch ziekenhuis, een psychiatrisch verzorgingstehuis en initiatieven voor beschut wonen. Voor bepaalde functies en sectoren zal het cruciaal zijn, maar voor ons primeren inhoud en betrokkenheid ten aanzien van mensen met een psychische kwetsbaarheid op vorm.”

Mirabel Hoys: “In de hr-sector is integriteit belangrijker dan originaliteit. In die omgeving gaat het om leren omgaan met continue verandering en samenwerken. Ik ben ook een grote voorstander van interne mobiliteit in elke organisatie. Voor mij is het doorslaggevend dat de nieuwe rol een positieve impact zal hebben op de medewerker en de organisatie.”

Eline Compernolle: “Cv’s zien er steeds mooier en persoonlijker uit, bijna ontworpen als een website. Of ze spelen in op de huisstijl van het bedrijf waar men aan de slag wilt. Dat is op zich wel fijn om te zien, maar het zijn toch vooral de inhoud en de competenties waarop we letten. Het hangt natuurlijk ook af van de functie: kandidaten voor een creatieve job bewijzen hun kunnen vaak op een site of onderscheiden zich door het over een erg artistieke boeg te gooien. Zo gaan kandidaten en ook kinderen erg ver om bij LEGO als designer aan de slag te kunnen. Voor eerder technische of analytische jobs kan een simpel cv volstaan. Voor sterk communicatieve functies moet de taal natuurlijk helemaal goed zitten. En voor de hogere functies zal het netwerk waarschijnlijk doorslaggevender zijn dan zo’n brief.”

