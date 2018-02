Solliciteren 2.0: de grens tussen een beetje verbloemen en ronduit liegen Piet Verbeest

16 februari 2018

08u00

Bron: vacature.com 1 Vacature.com Moét je wel liegen als je in de huidige war for talent enige kans wil maken op succes? Het heeft er vaak alle schijn van.

Sollicitanten nemen in hun cv ongegeneerd een loopje met de waarheid, in de hoop dat iemand in hen de langverwachte witte raaf zal zien. Omgekeerd beloven bedrijven kandidaten zonder blikken of blozen de hemel op aarde. Toch zijn arbeidsmarktspecialisten An Bels (Hudson) en Frederik Anseel (King's College London) formeel: op die manier wordt de kloof tussen vraag en aanbod alleen maar groter.

Wie solliciteert, liegt?

Duurzame ondernemingsgroei vereist dat op het juiste moment de juiste mensen worden aangetrokken. Maar hoe kan een rekruteerder met zekerheid weten wie van de soms honderden kandidaten de beste garantie biedt op succes? Eén zaak staat als een paal boven water: hij houdt best niet te veel rekening met wat sollicitanten over zichzelf vertellen. Het onderzoeksinstituut Statistic Brain openbaarde in 2015 dat liefst 78% van de cv's misleidende informatie bevat en 53% zelfs flagrante leugens. Volgens het online recruitment platform HireScores.com liegen mensen vooral over verloningen, diploma's, talenkennis, ervaring en de reden van vertrek bij vorige werkgevers. Door creatief om te springen met de begin- en einddata van jobs verzwijgen ze periodes van werkloosheid. Om niet voor een rabiate jobhopper te worden versleten, laten ze kortstondige betrekkingen liefst weg. En ze beweren ten onrechte dat ze leiding hebben gegeven of geven valse referenties op. Maar ze komen daar lang niet allemaal straffeloos mee weg. HR-specialist CareerBuilder viste uit dat 85% van de recruiters al onwaarheden opmerkte. Een op de drie vindt bovendien dat het probleem met het jaar erger wordt. Op veel clementie hoeven betrapte kandidaten in elk geval niet te rekenen: de helft van de bedrijven stuurt hen zonder verpinken de laan uit.

Weg met de witte raaf

De relatie tussen werkgever en werknemer steunt voor een groot deel op wederzijds vertrouwen. Dat bedrijven de verklaringen van sollicitanten met een stevige korrel zout moeten nemen, is dus een serieus probleem. Al kijken veel rekruteerders best ook eens in eigen boezem. Als je vacaturetekst neerkomt op een ellenlange lijst van haast onmogelijke eisen, hoeft het niet te verbazen dat mensen zich naar binnen proberen te bluffen.

Neen, een succesvolle aanwervingsprocedure start bij voorkeur met een waarheidsgetrouwe jobomschrijving. Als een pak meer kandidaten zich in de gevraagde vaardigheden herkennen, nemen de kansen op een geslaagde match aanzienlijk toe. Maar ook dan gaat het allemaal niet vanzelf, getuigt An Bels, Director Recruitment & Selection bij hr-consultancy bureau Hudson. "Het is logisch dat veel klanten hopen dat wij vlot de spreekwoordelijke witte raaf voor hen zullen vinden. Je weet wel: die ene kandidaat die over zoveel parate kennis en relevante ervaring beschikt dat hij meteen op volle kracht kan meedraaien. Helaas is perfectie meestal niet van deze wereld. Geregeld komen wij tot de conclusie dat het noodzakelijk is om het gezochte profiel op een aantal criteria te verbreden. Doorgaans komen we dan uit bij een kandidaat die hier en daar nog wel een ontwikkelingspuntje heeft. Maar dat hoeft geen probleem te zijn. Het is vooral belangrijk dat de drie partijen - werkgever, werknemer en wijzelf - een goed gevoel hebben bij de overeenkomst en het partnership. Dat weegt in de finale beslissing even zwaar door als de naakte facts & figures uit het cv. Als die klik er niet is, begin je er beter niet aan. Niemand wordt beter van een mismatch. Als de nieuwe medewerker relatief snel na zijn aanwerving alweer teleurgesteld afhaakt, wordt dit een verhaal met alleen maar verliezers. Daarom heeft het geen enkele zin om een job aantrekkelijker voor te stellen dan hij eigenlijk is."

Authenticiteit loont toch

Ook Frederik Anseel, professor bedrijfspsychologie aan King’s College London, ziet de voordelen in van een realistic job preview, waarbij je een waarheidsgetrouw beeld van de vacante betrekking en van de werkplek schetst. "Je kan bijvoorbeeld een filmpje opnemen met getuigenissen van toekomstige collega's. Of je kan een kandidaat via camera's virtueel laten binnentreden in het bedrijf en live vragen laten stellen. Als dat soort technieken je toelaten om vlotter de juiste krachten aan te trekken, kan ik daar alleen maar voor zijn. Alles wat tot een duurzamere rekrutering leidt, is positief. Een werkgever kan in de vacature bijvoorbeeld heel gericht zijn taalgebruik afstemmen op het publiek dat hij hoopt aan te spreken. Een bedrijf dat authenticiteit uitstraalt, zal de sollicitanten automatisch ook tot meer eerlijkheid weten te bewegen."

Cruciaal in het rekruteringsproces bij Hudson is het persoonlijke gesprek. "Uitgangspunt is uiteraard dat de kandidaten zo goed mogelijk aan de verwachtingen van de klant moeten beantwoorden", verduidelijkt An Bels. "Maar we peilen ook welke richting iemand uit wil met zijn carrière en of hij wel in de specifieke bedrijfscultuur past. Dat mensen zich bij zo'n gesprek van hun mooiste kant laten zien, is eigenlijk heel normaal. Als recruiter moet je daar doorheen kunnen kijken. Met een beetje mensenkennis voel je snel aan waar de grens ligt tussen een beetje verbloemen en ronduit liegen. Maar dat laatste heb ik eerlijk gezegd nog niet meegemaakt. Ik denk dat de kandidaten onderhand wel doorhebben dat we bij onze screening behoorlijk gedetailleerd te werk gaan en dat flagrante fraude dus weinig kans op slagen heeft. Bovendien zijn de meeste mensen zo integer om zich niet met bedrog in te laten en beseffen ze dat waarachtigheid een belangrijke vereiste is om tot een geslaagde samenwerking te kunnen komen. En als die er niet is, is ook de jobtevredenheid meestal ver te zoeken."

