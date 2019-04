Schrik voor collectief ontslag? "Ga niet meteen een andere job zoeken” Charlotte Fouquet

11 april 2019

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com De voorbije maanden werden heel wat werknemers geconfronteerd met een collectief ontslag. Elk ontslag, individueel of collectief, heeft natuurlijk een grote menselijke impact. Maar het kan ook kansen bieden. Vrees jij ontslagen te worden? Blijf dan vooral niet bij de pakken zitten en zie je ontslag als een opportuniteit.

Kan je een collectief ontslag zien aankomen?

An Heylen, Management Consultant bij Ascento, begeleidt werknemers en werkgevers bij outplacement, coaching- en mobiliteitstrajecten: “Terwijl het bij een individueel ontslag doorgaans gaat om een niet passende jobinhoud of bedrijfsvisie, draait het bij een collectief ontslag eerder om rendabiliteit, internationale verschuivingen, nieuwe marktmodellen … Vaak kunnen werknemers de bui al zien hangen door berichten vanuit de directie of in de media. Maar dat is zeker niet altijd het geval. Soms zijn slechts de happy few op de hoogte. Dan kan het voor werknemers natuurlijk een serieuze klap zijn.”

Een ontslag als opportuniteit

Belangrijk is om een ontslag niet louter als iets negatiefs te zien. Het kan het ideale moment zijn om jezelf en je loopbaan onder de loep te nemen. Zowel werkgevers, via een opleidingsbudget bijvoorbeeld, als de overheid, via VDAB, Actiris of Forem, bieden heel wat mogelijkheden voor heroriëntatie of bijscholing.

An Heylen: “Werkgevers zijn vandaag echt wel bereid om een ontslag te voorkomen. Tien jaar geleden mocht bijna iedereen vertrekken bij een herstructurering. Nu doen bedrijven moeite om hun werknemers bij zich te houden via coaching, loopbaanbegeleiding en opleidingen. Werkgevers willen elk talent op een duurzame manier in hun bedrijf inzetten, op elk niveau. Outplacement is dan ook niet altijd meer aan de orde, interne mobiliteitstrajecten des te meer.”

Die evolutie houdt ook in dat je als werknemer zelf moet nadenken over wat je graag wil doen, waar je talenten liggen en hoe je die wil inzetten. Je krijgt dus een actievere rol als het op je loopbaan aankomt. Grijp die kans dan ook. Ook voor wie al lang bij dezelfde werkgever werkt, kan een nakend ontslag een positief keerpunt betekenen.

Een grondige zelfreflectie is dus aangewezen. Denk daarbij niet alleen aan wat je wil, maar stel jezelf ook in vraag: ben ik nog wel op de hoogte van wat er leeft in de sector? Ben ik mee met het digitale verhaal? Is er nog een match met mijn jobinhoud en het bedrijf? Hou ook rekening met praktische overwegingen: ben ik nog bereid om dagelijks lang te pendelen?

Stel je proactief op

An Heylen: “Wij raden sowieso aan om je proactief op te stellen, nog voor het ontslag echt valt. Informeer je bij de overheid over het aantal loopbaanjaren dat je hebt verzameld en wat de invloed kan zijn van een ontslag. Bekijk eens welke andere bedrijven of jobs je aanspreken. Ga na wat voor jou de opleidingsmogelijkheden zijn. Spreek met je vakbond. Daar hoef je allemaal niet mee te wachten tot het moment dat de ontslagbrief echt in de bus valt.”

Het is een belangrijke tijdswinst als je vooraf al een aantal zaken op een rijtje zet. Dan pas kan je op een onderbouwde manier het gesprek aangaan met de werkgever. De conclusie kan natuurlijk ook zijn dat je geen match meer voelt met het bedrijf, maar dan is dat meteen ook duidelijk voor alle partijen.

Sla niet in paniek

In ieder geval is het geen goed idee om uit angst meteen een andere job te zoeken, zonder daar vooraf goed over na te denken. In België gaan collectieve ontslagen immers gepaard met grondig en langdurig overleg tussen werkgever, werknemer en vakbonden. Er zijn individuele trajecten, heroriënteringsgesprekken, loopbaangesprekken … Dat zijn allemaal kansen die je misloopt als je in een paniekreactie een andere job zoekt.

An Heylen: “Als externe partner worden wij meer en meer ingeschakeld om heroriënteringsgesprekken te begeleiden bij collectief ontslag, om zoveel mogelijk werknemers aan boord te houden via herscholing. Dat gebeurt op een serene en uitvoerige manier, in samenspraak met werkgevers, vakbonden en de betrokken medewerkers. Wij gaan ervan uit dat iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of voorgeschiedenis, het waard is om werk te vinden. Wees je dus bewust van alle mogelijkheden die je hebt en benut ze ten volle.”

