Robots stelen onze jobs, maar ze creëren er ook

27 juni 2018

08u00

Bron: vacature.com 1 vacature.com Ja, robots nemen onze jobs af en zullen dat in de toekomst nog méér gaan doen. Sommige van onze jobs, zoals routineuze taken die vroeger door mensen werden gedaan. Maar tegelijkertijd bezorgen ze ons op ander gebieden een hoop extra werk. Ter illustratie gingen we na welke profielen er allemaal nodig zijn om de autorobot bij Volvo Car Gent te laten werken.

Ter ondersteuning van de robot die de auto's monteert, zijn er heel wat verschillende functies vereist, laat de hr-dienst van Volvo Car Gent ons weten.

Om te beginnen is er nood aan ingenieurs, zoals software ingenieurs en industriële ingenieurs. Ingenieurs met verschillende specialisaties staan in voor de programmatie van de productielijn, maar zijn ook nodig in leidinggevende posities. Op jaarbasis zijn er bij Volvo Gent gemiddeld zo'n tien openstaande vacatures voor ingenieurs.

Robottechniekers

Verder is er een grote vraag naar onderhoudstechniekers. Zij zorgen ervoor dat de robots hun werk vlot kunnen blijven uitvoeren. Ze zijn verantwoordelijk voor het onderhoud ervan en herstellen de robots wanneer nodig. Robottechniekers ontfermen zich over de hardware en software en het mechanisch onderhoud. Per applicatie op de robot zijn er nog eens aparte techniekers vereist. Er is verder personeel nodig om de lasparameters aan te passen, voor de eerste lijnontstoring op de robot en voor het analytisch foutzoeken. Het lasproces, de grippers, verlijming en het verven dienen eveneens gemonitord te worden door arbeiders. Daarnaast zijn er ook nog meetrobots die aangepast onderhoud behoeven. Zo moeten camera's geijkt worden en de referentie tegenover vroegere punten en de huidige toestand worden vergeleken. In het weekend is er eveneens een ploeg onderhoudstechnici nodig om preventieve onderhoudsprojecten tot een goed einde te brengen. Hiervoor doet Volvo beroep op weekendtechniekers. Volvo Cars Gent zit momenteel trouwens vooral verlegen om dergelijke onderhoudstechniekers: er zijn tientallen openstaande vacatures. Bachelorprofielen in de richting electro-mechanica hebben een streepje voor.

Naast de robot

Uiteraard mag een robot niet gewoon onbemand zijn werk doen. Daarom is er ook naast de productielijn nood aan personeel. Operators houden toezicht op het proces, grijpen in wanneer er iets fout loopt en voeren kwaliteitscontroles uit. De auto's die van de band rollen moeten ten slotte getransporteerd worden naar een autoverdeler. Dit gebeurt bij Volvo Gent door een externe firma.

En dan zijn er nog een heleboel ondersteunende functies, zonder welke de robot evenmin kan efficiënt kan werken. Zo treden er logistieke medewerkers en heftruckchauffeurs op om materiaal naar de lijn aan- en af te voeren. Er zijn trainers die nieuwe medewerkers opleiden, want scholen hebben de robots natuurlijk niet in huis om mee te oefenen. Er zijn veiligheidsinstructeurs die de veiligheid bewaken en teambegeleiders om de ploegen te coördineren. Daarboven staat dan nog eens een supervisor en een managementteam om het proces van a tot z in goede banen te leiden, te optimaliseren en knopen door te hakken op uiteenlopende vlakken.

En wie maakt de robot?

Maar dat zijn allemaal jobs die naast de robot opereren. De robot is daarmee nog niet zélf gemaakt. Dit gebeurt door gespecialiseerde bedrijven en vergt opnieuw een aanzienlijke hoeveelheid menselijke arbeid. Eerst moet er diepgravend onderzoek gebeuren door wetenschappers als fysici en wiskundigen. Om de uiteindelijke ideeën te realiseren en de robot gebruiksklaar voor de fabriek te maken, zijn er echter nog vele stappen te zetten. Hiervoor moet andermaal een groot aantal mensen in de bres springen. Het productieproces van een robot is vergelijkbaar met dat van een auto.

Last but not least vereist de bouw van de robot heel wat grondstoffen. De benodigde materialen voor de robot moeten ontgonnen en bewerkt worden door bijvoorbeeld metaalbewerkingsbedrijven, of ingezameld en gerecycleerd. Dit alles kost heel wat energie, die op haar beurt geproduceerd dient te worden. Zonder elektriciteit is de robot zelf trouwens niet meer dan een nutteloze metalen doos. Om elektriciteit op te wekken om de robot te maken en hem uiteindelijk te doen werken, zijn opnieuw tal van jobs nodig.

Bij Volvo Car Gent werken ca. 5500 mensen (4900 arbeiders, 600 bedienden). 78% zijn mannen, 22% vrouwen. De gemiddelde leeftijd is 40,5 jaar bij de arbeiders en 44 jaar bij de bedienden.

Bron: vacature.com.