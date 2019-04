Robotrevolutie: organiseren ICT'ers hun eigen ondergang? vacature.com IT

01 april 2019

08u00

Bron: vacature.com magazine 0 vacature.com ICT’ers creëren toepassingen van digitalisering en robotisering. Maar snijden ze daarmee niet in hun eigen vel? Want worden heel wat ICT-jobs daardoor net niet overbodig?

“Onze sector heeft het geluk dat digitalisering is waar de wereld naartoe gaat”, zegt professor Jan Moons, zaakvoerder van The Master Labs dat consultancy, ICT-diensten en opleidingen organiseert. “Door digitalisering kan je sommige taken realiseren met minder mensen, maar de vraag stijgt wel. Neem nu artificiële intelligentie. In verschillende sectoren zal die jobs overbodig maken, maar de ICT zelf heeft er heel wat werk aan. Netto gaan er dus volgens mij geen jobs in de ICT verdwijnen, maar er zijn wel taken die zullen sneuvelen.” Algemeen wordt verwacht dat digitalisering vooral de repetitieve taken zal raken. Dat betekent niet dat er bijvoorbeeld geen ontwikkelaars meer nodig zijn. “Alleen al om de programma’s te onderhouden die nu worden geschreven, zullen ontwikkelaars nog voor decennia werk hebben”, weet Jan Moons. Toch vragen de ICT-jobs van de toekomst vooral een analytische geest. Het gaat bijvoorbeeld om datawetenschappers of -analisten. “Elk middelgroot of groot bedrijf zou er tussen nu en 2025 een in dienst moeten nemen”, vindt Rik Vera (nexxworks). “Dat zijn er dus heel erg veel. En er zijn lang niet genoeg kandidaten op de markt.”

Tip: Bekijk hier alle jobs in ICT.

Levenslang leren

Vraag is dan welke capaciteiten de ICT’er van de toekomst nodig heeft om de concurrentiestrijd met de software te winnen? “De Googles en Facebooks van deze wereld halen nu al veel meer psychologen, antropologen en filosofen binnen”, stelt Rik Vera vast. “Zij kunnen de interpretatie van menselijk gedrag vertalen naar artificiële intelligentie. Wie erin slaagt ICT- en menswetenschappelijke kennis te combineren, heeft een gouden toekomst.” Jan Moons zit op dezelfde lijn: “Ik zie een shift van hardcore ontwikkelaars naar profielen die het midden houden tussen zo’n developer en een business expert. Zij hebben minder kennis van programmeertechnieken, maar meer analytisch vermogen. De grote evolutie in onze sector is dat we meer gaan meedenken over hoe de diensten van bedrijven er moeten uitzien. Soms is daar automatisering voor nodig, maar even goed adviseren we hoe een bedrijf beter kan werken.” Die shift kunnen de ICT’ers van vandaag in veel gevallen best wel aan, vindt hij. “Developers, analisten en systeembeheerders zijn meestal vrij flexibele mensen. We moeten wel nóg meer herscholen, nieuwe skills aanleren en ervoor zorgen dat iedereen mee is en bijblijft. Stap je vandaag in de ICT, dan weet je dat je begint aan een traject van levenslang leren.”

Toon me alle vacatures in ICT.

Lees ook:

ICT-jobs van de toekomst: welke job ga jij uitoefenen binnen 10 jaar?

Bijna 20.000 openstaande vacatures in ICT

“IT’ers zonder diploma aanwerven is een noodzaak”

Bron: vacature.com.