Regeltjes, regeltjes: wat je moet weten over (onbelast) bijverdienen

Katelin Raw

11 oktober 2018

08u00

Je werkt voltijds, maar wil ook graag wat bijverdienen. Waarmee moet je rekening houden? Jurist Geert Vermeir van hr-dienstverlener SD Worx legt uit.

Vaste bijverdienste

De arbeidsovereenkomstenwet schrijft voor dat je ‘zorgvuldig, nauwkeurig, eerlijk en loyaal je arbeidsovereenkomst uitvoert’. Met andere woorden: je inzet op je hoofdjob mag niet lijden onder je bijverdienste. Wie als voltijdse boekhouder werkt, kan na de uren en in het weekend bijverdienen als poetshulp, zolang die op maandag dezelfde boekhoudkundige prestaties neerzet als voordien.

Veel werkgevers nemen richtlijnen rond bijverdienen op in hun hr-beleid. Wie aan bijverdienen denkt, bespreekt dat voordien best met de personeelsdienst of de werkgever. Tenzij je bij een rechtstreekse concurrent aan de slag wilt, of de werkgever gegronde argumenten heeft om te vrezen dat je job niet combineerbaar is met de bijverdienste, geeft die in principe groen licht.

Je loyauteit aan je werkgever bepaalt deels je keuze voor een bijverdienste, de fiscale gevolgen een ander deel. Met uitzondering van de voorbeelden hieronder, wordt wat je bijverdient ook belast. De bedrijfsvoorheffing op je extra loon mag dan wel laag zijn, aan het eind van het fiscaal jaar worden al je inkomsten bij elkaar geteld. Zorg dat je op voorhand uitrekent waar je eindigt, kwestie van niet voor onaangename verrassingen te staan.

Flexi-jobben

Oorspronkelijk gold de regeling voor flexiwerk enkel voor de horecasector, maar sinds 2018 kan je ook in de detailhandel aan de slag als flexi-jobber. Vanuit fiscaal oogpunt is flexi-werk de meest voordelige manier om bij te verdienen. Je wordt niet belast op je inkomsten en er is geen sociale inhouding – je brutoloon is je nettoloon – maar je bouwt wél sociale rechten op.

Ook je hoofdwerkgever gaat er waarschijnlijk minder graten in zien als je kiest voor een flexi-job, omdat het hier niet gaat over een vaste tweede job. Je springt dan per definitie enkel in als je gevraagd wordt. Onthoud: bijverdienen vormt nooit het probleem voor je hoofdwerkgever, je verminderde prestatie op het werk of een mogelijk belangenconflict wél.

500 euro onbelast extra per maand

Afgelopen juli keurde de overheid een wetsontwerp goed waardoor het mogelijk wordt om tot 6130 euro per jaar onbelast bij te verdienen, bovenop je voltijdse job. Dat geldt echter enkel voor: klusjes bij een medeburger, een handje toesteken bij een vereniging, zoals training geven op een sportkamp, of je diensten aanbieden op een erkend deelplatform.

Meer dan genoeg opties om je bankrekening te spekken, maar houd de twee vuistregels in het achterhoofd: zorg dat je ál je jobs goed en loyaal kan blijven uitvoeren en maak de totaalrekening zodra je financiële situatie verandert.

