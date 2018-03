Red de wereld, stuur je kinderen naar een STEM-richting Gebrek aan technische werkkrachten dreigt de economie te verlammen Kristina Rybouchkina

16 maart 2018

08u00

Het tekort aan technisch personeel is nog nooit zo groot geweest. Technologiebedrijven zitten op dit moment met de handen in het haar om ruim 30.000 vacatures ingevuld te krijgen. Hoe komt dat toch? Is techniek werkelijk zo saai? Zo vies? "Neen, maar veel mensen denken dat wel. Terwijl technici met hun machines minstens evenveel levens redden als dokters", getuigen experts. Hoog tijd voor een mentaliteitsswitch!

Al sinds 1990 stelt de VDAB jaarlijks een lijst op met knelpuntberoepen. De functies die de lijst anno 2018 sieren, zijn nog grotendeels dezelfde als achtentwintig jaar geleden: jobs als technicus, ingenieur, mecanicien en informaticus zijn intussen ware knelpuntklassiekers. “Het is inderdaad altijd een uitdaging geweest om goed technisch personeel te vinden”, bevestigt Rita Pannemans, Recruitment Manager met meer dan twintig jaar ervaring bij het materiaaltechnologiebedrijf Umicore. “Maar de laatste jaren voelen we dat het moeilijker is dan ooit. Vacatures die meer dan een jaar open staan, zijn lang geen uitzondering meer, vooral voor gespecialiseerde burgerlijk ingenieurs, technische projectmanagers en IT-specialisten. Er zijn er gewoon te weinig.”

War on talent

Ook Walter Geelen, Maintenance & Commissioning Manager bij hoogspanningsnetbeheerder Elia, merkt de trend op: “Het is vooral lastig om goed personeel te vinden in regio’s waar veel technologische bedrijven bij elkaar zitten. Er heerst namelijk een strijd om zowel schoolverlaters als ervaren werkkrachten aan te trekken. Denk maar aan Brussel of de haven van Antwerpen, daar is de war on talent het sterkst voelbaar. Er zijn ook enkele grote chemiebedrijven gevestigd, die een sterke concurrentie vormen.”

De chemische en farmaceutische industrie is nog steeds de best betaalde sector in ons land, dus het is niet verwonderlijk dat overgevraagde technici zich vaak laten verleiden door de lonen die ze daar voorgeschoteld krijgen. “Maar weet je, het verschil in loon in verschillende sectoren is eigenlijk miniem. Iederéén beseft dat goed technisch personeel heel waardevol is”, vervolgt Walter Geelen. “Techniekers kunnen tegenwoordig overal rekenen op een marktconform salaris en heel wat extralegale voordelen.”

Bedrijven moeten sollicitanten dus méér bieden dan een aantrekkelijke verloning om ze over de brug te krijgen. “Wij organiseren doorgedreven opleidingen voor ons personeel, we zetten in op een goede werksfeer en toffe activiteiten met collega’s, afwisseling in de job en doorgroeimogelijkheden”, aldus Walter Geelen. Ook Umicore weet kandidaten vaak op een soortgelijke manier te verleiden. “Onze werknemers mogen initiatief nemen”, legt Rita Pannemans uit. “Ze krijgen de ruimte om zich te verdiepen in de projecten waarin zij sterk geïnteresseerd zijn. We besteden veel aandacht aan werkplezier, afwisseling, loopbaanmogelijkheden, werk-privébalans … Het draait niet alleen om een goed loon. Maar toch. Omdat we gaan uitbreiden, zullen we dit jaar een paar honderd technische profielen aanwerven en ik weet nu al dat het een pittige zoektocht zal worden.”

Want je mag als bedrijf nog zo hard je best doen, als er niet voldoende uitstroom is van technische krachten, zal je nooit al je vacatures ingevuld krijgen.

Spelen met robots

Ook de overheid beseft dat er iets moet veranderen. Daarom is in 2012 het STEM-actieplan (Science, Technology, Engineering, Mathematics) van start gegaan. Dat moet tegen 2020 een reeks doelstellingen realiseren: onder andere STEM-onderwijs aantrekkelijker maken, leraren in STEM-domeinen extra ondersteunen en de instroom in STEM-studierichtingen en -beroepen omhoog krijgen. Want onze jongeren lijken techniek nog steeds niet te smaken. Francis Wyffels, professor robotica aan de Universiteit Gent, voelt dat in zijn auditoria: “Er zijn echt weinig studenten die kiezen voor een STEM-studierichting. Niet alleen in België, haast in alle Europese landen is er een tekort aan instroom. Internationaal onderzoek heeft aangetoond dat jongeren in ontwikkelingslanden veel meer interesse tonen in techniek dan jongeren in rijke landen. Waarschijnlijk omdat werkzekerheid bij ons geen doorslaggevend argument is om voor een bepaalde richting te kiezen. Bij ons kiezen studenten voor een richting die ze leuk vinden en blijkbaar voldoet techniek daar niet aan. Ik geloof dat dat onterecht is, het imago dat techniek heeft stemt gewoon niet overeen met de realiteit.”

Net als veel collega’s uit het onderwijs en vrijwilligers uit het werkveld, is Francis Wyffels betrokken bij tal van projecten die techniek aantrekkelijker moeten maken. “Met Dwengo vzw en SheGoesICT hebben we bijvoorbeeld het initiatief WeGoSTEM gelanceerd, waarbij we scholen bezoeken om kinderen kennis te laten maken met robotjes. Zo bereiken we ieder jaar ongeveer 5.000 leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar. Universiteit Gent zet in op beurzen zoals Boetiek Techniek, waar jongens en meisjes op een speelse manier kunnen kennismaken met al wat technisch is. Daarnaast is de universiteit aanwezig op het Lichtfestival met een wetenschapsstand, om de interesse van jongeren te prikkelen. Enzovoort. Of die initiatieven echt het verschil gaan maken, zullen we pas op lange termijn zien. Maar volgens mij is dat wel de beste aanpak: kinderen op zo jong mogelijke leeftijd tonen dat techniek écht leuk is.”

Paul Bertels, ingenieur, consultant en onafhankelijk expert binnen het STEM-adviesplatform, legt de 'schuld' voor het probleem ook deels bij de ouders, voor wie "ASO nog altijd het hoogste goed is." Als we er bovendien niet in slagen om meer technische werkkrachten op te leiden, kan dat desastreuze gevolgen hebben voor de Belgische economie. Waarom, dat kan je verder gratis lezen in het volledige artikel op vacature.com.

