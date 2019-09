Recruiters verklappen: hier kijken zij eerst naar op jouw cv Kristina Rybouchkina

Bron: vacature.com 2 Solliciteren Dat recruiters een blik werpen op je opleiding en je werkervaring wanneer je solliciteert voor een nieuwe job, spreekt voor zich. Maar dat is lang niet het enige waar zij naar zoeken op je curriculum vitae. Wij vroegen aan drie hr-verantwoordelijken hoe je indruk maakt met je cv.

Een professionele foto

Het eerste wat in het oog springt op een cv? Dat is niet de tekst, maar de foto. “Het is altijd leuk om je een beeld te kunnen vormen van de sollicitant”, vindt Carmen De Saeytyd, Senior Recruiter bij Telenet. “Maar kies alsjeblieft geen foto in een strandstoel, waarop je je hond knuffelt, of een selfie met een duckface. Dat soort beelden hoort in de privésfeer. Je mag er best spontaan op staan, maar het moet professioneel blijven.”

Het aantal vorige werkgevers

Ook als je erg veel verschillende werkgevers hebt gehad, valt dat meteen op. “Uiteraard verwachten wij niet dat iemand die pas is afgestudeerd tot aan zijn pensioen bij ons zal blijven werken”, vervolgt De Saeytyd. “Toch is een zekere loyaliteit ten opzichte van de werkgever belangrijk. Wij investeren heel veel in onze mensen op vlak van opleidingen. Als we een cv binnen krijgen van iemand die elk jaar van job wisselt, gaat dus een alarmbelletje rinkelen. Natuurlijk kunnen er wel goede redenen zijn om van werk te veranderen. Licht die eventueel toe in een begeleidend schrijven.”

Je leergierigheid

“Omdat wij zo veel opleidingen aanbieden, zoeken wij mensen die de drive hebben om bij te leren”, legt de Senior Recruiter uit. “Het is haast onmogelijk om een kandidaat te vinden die alle nodige kennis heeft. Dat geldt voor alle bedrijven. Toon daarom dat je leergierig bent. Vermeld bijvoorbeeld zo veel mogelijk cursussen die je hebt gevolgd. Op je werk, maar ook talen in de avondschool, of zelfs naailes! Het bewijst dat je je horizonten wil verruimen en openstaat voor nieuwe ervaringen.”

Gaten op je cv

“Ben je een periode werkloos geweest? Op een cv zie je dat direct”, vertelt Anje Schoonbaert, Recruitment Manager bij Umicore. “Recruiters vragen zich automatisch af wat je in die maanden of jaren hebt gedaan. Ik zou daarom aanraden om altijd een korte verklaring te voorzien. Misschien heb je je huis verbouwd, een verre reis gemaakt, heb je voor je kinderen of je ouders gezorgd of heb je je herschoold. Het komt beter over als je dat meteen meegeeft.”

De lengte

“Hoewel een cv duidelijk heel wat informatie moet bevatten, is het toch belangrijk dat het geheel overzichtelijk en beknopt blijft”, vervolgt Anje Schoonbaert. “Wij krijgen erg veel sollicitaties binnen. Als we door een cv van vijf pagina’s moeten bladeren om bepaalde informatie te vinden, is dat al een minpuntje.” Het is bijvoorbeeld niet nodig om te veel details mee te geven over je vroegere werkervaringen. “Gebruik tussentitels en bulletpoints. Vertel kort van wanneer tot wanneer je ergens hebt gewerkt en wat je verantwoordelijkheden waren. Dat is voldoende! Tijdens een persoonlijk gesprek kan je later nog dieper ingaan op allerhande verhalen.”

Je X-factor

Wat je zeker niet mag weglaten, is informatie die jou uniek maakt. “Als vijf industrieel ingenieurs zich kandidaat stellen voor één functie, willen wij weten wat hen van elkaar onderscheidt”, zegt Sabine Schellens, directeur HR & Organisatieontwikkeling bij Aquafin. “Je kan opvallen door het onderwerp van je thesis te vermelden, de vakken die je het interessantst vond tijdens je opleiding, projecten of taken die jou het meeste energie gaven in je vorige jobs. Een cv is best een saai document, zulke kleine toevoegingen blazen er leven in. Vertel ook iets over je persoonlijkheid, aan de hand van concrete voorbeelden. ‘Ik ben een planner. Ik ga veel op reis en ik stippel de planning altijd tot in de puntjes uit’, zegt in één klap iets over je hobby’s en over je talenten.

Copy + paste

Nog een goede tip is om nooit twee keer hetzelfde curriculum vitae te versturen. “Pas de informatie telkens aan, op basis van de functie waarvoor je solliciteert”, voegt Sabine Schellens eraan toe. “Belicht de werkervaring die het meest relevant is en de opleidingen die erbij aansluiten. Het gaat misschien om details, maar die kunnen ons er wel van overtuigen dat jij beter geschikt bent voor de job dan een kandidaat met een soortgelijk profiel.”

