Realitycheck: 2.500 euro per maand is voor de meeste starters geen realistisch eerste loon Joni Horemans

16 januari 2019

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Een gemiddeld bruto startloon komt volgens onze laatste Een gemiddeld bruto startloon komt volgens onze laatste Salariskompascijfers * neer op 2.348 euro per maand. De mediaan (de centrummaat) bedraagt dan weer 2.225 euro bruto per maand, wat betekent dat de ene helft van de starters meer dan dit bedrag verdient en de andere helft minder. De volgende factoren bepalen of jij erop of eronder zit.

Studeren loont

Dat die paar extra jaren overleven op goedkope studentenmaaltijden op lange termijn geen windeieren legt, daar liegen de cijfers niet om. Het gemiddelde startloon van wie zijn studiecarrière bekroont met een academische master is volgens onze recentste cijfers gemiddeld 2.579€, tegenover een gemiddelde van 2.073/maand voor wie géén hoger diploma scoorde. De hoogst gediplomeerden ontvangen zo maandelijks al snel 500 euro (oftewel zo’n 25 procent) meer dan hun leeftijdsgenoten zonder studieknobbel. En dat van bij de start!

Sector maakt een groot verschil

Ook de sector waar je voor kiest heeft serieus invloed op de hoogte van je inkomen. De ene branche heeft ruim de middelen om te investeren in jong talent, waar de andere hier moeilijker kapitaal voor vindt. Het gros van de starters ontvangt dan ook de hoogste lonen in de chemische en farmaceutisch industrie. Historisch hebben die sectoren altijd hoge lonen uitgereikt en er lopen nu eenmaal veel hooggeschoolden in rond. Het gemiddelde bij de bedienden is dan ook 2.889 euro bruto. Enkel de gezondheidszorg schrijft nog mooiere salarissen uit aan haar werknemers met masterdiploma’s: gemiddeld 3.058 euro per maand. Bekijk hier alle jobs in de chemie, farmacie en gezondheidszorg.

In sectoren als horeca, verblijfstoerisme en detailhandel vind je de laagste lonen. Dat wordt bevestigd door de cijfers van ons Salariskompas én door de laatste beschikbare looncijfers van Statbel*, het Belgische statistiekbureau. Volgens Statbel verdienen werknemers in de horeca 2.502 euro, in het verblijfstoerisme 2.596 euro en in de detailhandel 2.756 euro. Het gaat dan wel niet om enkel starters, maar om gemiddelden voor de hele sector.

Grote of kleine werkgever

Verder is het van tel of je de keuze maakt voor een groot of klein bedrijf. Binnen dezelfde sectoren krijgen mensen met een gelijkaardig profiel in een groot bedrijf vaak een aantrekkelijker salaris voorgeschoteld dan hun collega’s in een klein bedrijf, dat eenvoudigweg minder middelen heeft. Dit gaat bijvoorbeeld vooral op voor multinationals. In grote overheidsbedrijven, scholen of ziekenhuizen ben je niet per se beter af. Wie uitstekend kan onderhandelen, kan misschien wel wat extraatjes onderhandelen. Dat zien de werkgevers vaak sneller zitten dan een effectieve opslag te moeten geven.

Nog steeds: vrouwelijke starters verdienen minder

Volgens onderzoek uit 2016 van hr-dienstverlener Acerta onder 14.000 jongeren verdienen vrouwen ook vandaag bij de start minder dan mannen. Vrouwelijke arbeiders kennen de grootste loonkloof: zij verdienen tijdens hun eerste werkjaar maandelijks gemiddeld 257 euro minder dan hun mannelijke collega’s. Maar ook bij bedienden is er nog een verschil van 110 euro. Enkel in de social profit doen de dames het beter en overstijgt hun startloon dat van de mannen met 89 euro. De meningen van de experts over het waarom lopen nogal uiteen. Zo kan het meespelen dat vrouwen vaker kiezen voor een opleiding waar minder vraag naar is op de arbeidsmarkt. Ook zouden mannen beter voor zichzelf opkomen tijdens loongesprekken, vaker op hogere functies mikken en zijn ze meer bereid om extra uren te kloppen.

Bron: vacature.com.

* Over het Salariskompas 2018: 49.700 bedienden uit Vlaanderen en Brussel vulden in 2018 de online vragenlijst in, waarvan 64% mannen en 37% vrouwen, met een gemiddelde leeftijd van 36,5 jaar. 27% van hen volgde geen hoger onderwijs, 32% heeft een professionele bachelor, 7% een academische bachelor en 34% heeft een academische master. 7% van hen zit in het hoger management, 26% is middle management, 29% professionele medewerker, 12% administratief ondersteunend personeel en 26% uitvoerend personeel.

* Uit de Statbel-loonenquête van 2016, uitgevoerd bij bijna 95.000 werknemers.