Pendel je langer? Dan verdien je waarschijnlijk meer dan gemiddeld Matthias Van Milders

05 juni 2018

08u00

Bijna een uur per dag spenderen we gemiddeld aan pendeltijd, zo blijkt uit het laatste Salariskompas van vacature.com. Maar er zijn wel wat verschillen naargelang de sector.

ICT’ers zitten het langst op de trein of in de auto. Zij komen aan 72 minuten. Heb je een job in de klein- of groothandel of in de gezondheidszorg? Dan teken je met gemiddeld 47 minuten de kortste pendeltijd op. Dat is de helft minder dan in de ICT.

Lager loon, minder pendelen

Voor wat hoort wat, zo lijkt wel als we de pendeltijd naast het loon leggen. In de klein- en groothandel ben je dus het minst lang op weg van en naar het werk, maar je loon is ook het laagst. Met een brutomaandloon van 2.916 euro scoort deze sector het laagst in het Salariskompas. De ICT’ers koppelen hun lange pendeltijd aan een gemiddeld brutomaandloon van 3.506 euro. In de chemie en de farma kan je rekenen op het hoogste loon: 4.436 euro. De pendeltijd ligt er met 62 minuten amper boven het gemiddelde. Dat er een verband is tussen loon en pendeltijd bleek ook al uit een eerdere enquête van vacature.com en iVOX. Hoe hoger het loon, hoe groter de kans dat je een grotere afstand moet afleggen om op je werk te raken. Bij werknemers die dicht bij huis werken is de loontevredenheid lager. Meer verdienen doet dus nogal wat mensen langer pendelen.

Auto is favoriet

Dat pendelen doen we trouwens in de eerste plaats met de auto. Vacature.com en SD Worx ondervroegen ism iVox begin dit jaar 2.000 Belgen over hun mobiliteitskeuzes. Meer dan de helft (53 %) zegt niet op het werk te raken zonder de auto. Voor 64 % is de auto het meest gebruikte vervoersmiddel voor woon-werkverkeer. Al raken we er ook niet echt snel mee vooruit: van de Nederlandstalige respondenten zeggen bijna 6 op de 10 dat ze dagelijks of enkele dagen per week in de file staan.

Met en zonder bedrijfswagen in de file

Bij die lange files kijken we snel naar de bedrijfswagens. Bijna 7 op 10 respondenten vinden dat te veel werknemers er eentje krijgen. Werknemers met een bedrijfswagen staan ook vaker in de file. Toch is het te kort door de bocht om alle schuld voor de files bij de bedrijfswagen te leggen. Vincent Meerschaert van mobiliteitsadviesbureau Traject stelt dat we de mobiliteitsknoop niet zullen ontwarren als we enkel op minder bedrijfswagens mikken. “De focus zal breder moeten zijn dan alleen de bedrijfswagen. In tegenstelling tot wat sommigen beweren, zijn die niet de bron van alle kwaad. De files zijn er omdat we met zijn allen te veel de wagen gebruiken, zowel mensen mét als mensen zonder bedrijfswagen.”

Bron: vacature.com.