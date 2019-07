Pas afgestudeerd? In deze sectoren verdien je het meest Kristina Rybouchkina

25 juli 2019

08u00

Je eerste job moet natuurlijk vooral leuk zijn, en leerrijk, in een bedrijf vol toffe collega's. Maar laat ons eerlijk zijn: nadat je jarenlang van de geneugten van het studentenleven hebt genoten, kan je spaarboek vast een kapitaalinjectie gebruiken. Wij zochten uit in welke sectoren* je het best verdient als schoolverlatende bediende.

2.398 euro bruto

Wie aan de slag gaat als bediende, verdient op zijn of haar eerste job gemiddeld 2.398 euro bruto. Dat blijkt uit ons Salariskompas. Heb je geen kinderen ten laste, dan hou je daar netto ongeveer 1.743 euro van over. De studie die je hebt gevolgd, kan echter een groot verschil maken. Zo verdienen masters gemiddeld 2.609 euro, terwijl professionele bachelors gemiddeld 2.290 euro per maand krijgen. Wie aan de slag gaat zonder hoger diploma, kan rekenen op een gemiddeld startloon van 2.126 euro bruto.

Een vliegende start

Niet alleen je diploma, maar ook de sector waarin je begint te werken heeft een grote invloed op je loon. Niet geheel onverwachts blijkt de gezondheidssector de beste keuze te zijn als je snel veel geld wil verdienen. Het gemiddelde startloon voor een master bedraagt in de geneeskunde maar liefst 3.010 euro. Op de tweede plaats volgt de overheid, met een gemiddeld salaris van 2.888 euro per maand. De chemische en farmaceutische sector sluit de top drie af. Daar krijg je na een universitaire studie zo’n 2.878 euro per maand betaald.

Als je carrière wil maken, zit je in de chemie en farmaceutische industrie echter het best op je plaats. Het gemiddelde loon van een kaderlid met 20 jaar ervaring is daar het hoogst van alle sectoren: ruim 6.226 euro bruto. Binnen de overheid krijg je met dezelfde ervaring 5.100 euro betaald, terwijl de gezondheidszorg na twintig jaar ‘slechts’ 4.831 euro per maand opbrengt.

Onderaan de loonladder

Hoewel media, marketing en communicatie natuurlijk erg hippe sectoren zijn om in terecht te komen, word je er als master jammer genoeg niet financieel rijk van. Je start er met het laagste gemiddeld loon van al, namelijk 2.240 euro bruto. Begin je zonder hoger diploma in de sector, dan heb je een streepje voor, want dan krijg je gemiddeld 2.408 euro bruto. Dat is aanzienlijk meer dan als je zou gaan werken in de klein- en groothandel (1.864 euro zonder hoger diploma) of in de textiel- en modebranche (1.897 euro bruto zonder diploma), wat de slechtst betaalde sectoren zijn.

Top 5 sectoren met de hoogste startlonen voor masters

1. Gezondheidszorg: 3010 euro bruto

2. Overheid: 2888 euro bruto

3. Chemie en farmaceutische industrie: 2878 euro bruto

4. Bank en verzekeringen: 2777 euro bruto

5. Onderwijs, vorming en wetenschappelijk onderzoek: 2750 euro bruto

Top 5 sectoren met hoogste startlonen voor professionele bachelors

1. Energie en milieu: 2522 euro bruto

2. Overheid: 2504 euro bruto

3. Chemie en farmaceutische industrie: 2501 euro bruto

4. Elektronica en technologische industrie: 2468 euro bruto

5. Logistiek, transport en distributie: 2433 euro bruto

Top 5 sectoren met de hoogste startlonen zonder hoger diploma

1. Chemie en farmaceutische industrie: 2838 euro bruto

2. Energie en milieu: 2565 euro bruto

3. Overige industriële sectoren: 2487 euro bruto

4. Media, marketing en communicatie: 2408 euro bruto

5. Onderwijs, vorming en wetenschappelijk onderzoek: 2387 euro bruto

* Cijfers op basis van meest recente gegevens Salariskompas.