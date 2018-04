Overheid top, onderwijs flop: welke sectoren scoren het best qua werk-privébalans? Kristina Rybouchkina

06 april 2018

11u30

Bron: vacature.com 0 vacature.com Volgens de Vlaamse werkbaarheidsmonitor ervaren zowel mannen (11,4%) als vrouwen (12,8%) een onevenwicht in hun werk-privébalans. Het probleem is het grootst bij dertigers (14%). Welke sectoren scoren goed en welke scoren slecht als het gaat over een goede werk-privébalans?

Gemiddeld vindt 12,2 procent van de bevraagde Vlamingen de werk-privébalans niet goed zitten. Onderwijs komt als ‘slechtste’ sector uit de bus: daar geeft maar liefst 18,4% aan dat de situatie problematisch is.

De overheid (toon me alle jobs bij de overheid) lost haar belofte als goede werkgever wel in, met een score van slechts 9 procent. Opvallend is dat de twee best betaalde sectoren van het land - zijnde chemie en de financiële sector - eigenlijk ook wel goede scores halen. En dat terwijl de werkdruk er niet bepaald laag is.

Overzicht van de resultaten per sector

