Overal extra jobs, maar niet elke regio in Vlaanderen presteert even goed Hermien Vanoost

13 juni 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Premier Michel kan het niet genoeg herhalen: overal in het land komen er extra banen bij. Als het gaat over jobcreatie, zijn Limburg en Waals-Brabant momenteel de beste leerlingen van de klas. Ook Brussel blijft een belangrijke jobmotor, met gunstige gevolgen voor het hele land.

Het lijkt moeilijk te geloven voor wie dagelijks in de file naar Brussel staat, maar toch is het aantal pendelaars dat vanuit Vlaanderen naar de hoofdstad rijdt, al enkele jaren aan het dalen. Terwijl er in 2011 nog 241.000 Vlamingen de oversteek maakten, was dat aantal in 2015 gedaald tot 225.231.

Dat de pendelstromen ietwat aan het veranderen zijn, heeft zonder twijfel met de files te maken. Werknemers zoeken een andere job of gaan dichter bij het werk wonen. En ook de bedrijven zelf zoeken naar oplossingen. Jobs verhuizen, al dan niet naar een andere regio in het land, is daar een van.

Brussel bruisend

Toch is het fout om uit de verkeersknoop of de dalende pendelstromen te besluiten dat het in Brussel economisch minder goed zou gaan. “Integendeel”, stelt arbeidsmarktprofessor Ludo Struyven (HIVA-KU Leuven). “Het centrum van het land kent juist meer jobdynamiek en meer ondernemerschap dan eender welke andere regio in het land.” Omdat te bewijzen haalt hij er het jongste Dynam-Reg-rapport bij, dat de regionale tewerkstellingsdynamieken voor de periode 2015-2016 in kaart brengt.

“De netto-jobtoename is in Brussel misschien een stukje kleiner dan in de andere gewesten”, analyseert Struyven, “maar laat je daardoor vooral niet misleiden. Wat telt, is dat er jobs bijkomen. En dat is in het Brussels Gewest zeker het geval. Cijfers van de FOD Economie tonen dat de werkende bevolking in het centrum van het land veel sneller stijgt dan elders. Brussel blijft een belangrijke motor van jobgroei. Het effect ervan is in het ganse land voelbaar.”

Limburg = grootste jobmotor

Als het over jobcreatie gaat, steekt Limburg alle provincies voorbij. Per duizend bestaande jobs kwamen er in Limburg 72 nieuwe jobs bij (juni 2015-juni 2016), tegenover zestig in Antwerpen, Oost- en West-Vlaanderen. Struyven: “Die goede resultaten dankt Limburg aan de volgehouden reconversie en het Strategisch Actieplan Limburg dat na de sluiting van Ford Genk is opgesteld. Het is duidelijk dat de industrie in Limburg een tweede adem heeft gevonden. Ook de Corda Campus, met zijn vele start-ups, werkt daar de bloei in de hand.”

In absolute cijfers komt Limburg voor die specifieke periode op 20.325 extra jobs uit. “Dat zijn er veel minder dan Oost-Vlaanderen en Antwerpen,” vertelt Struyven, “maar die provincies zijn qua bevolkingsaantallen een stuk groter. Als je wilt vergelijken, kijk je dus best naar de procentuele cijfers.”

In alle Vlaamse provincies zijn het de administratieve/ondersteunende diensten enerzijds en de groot- en detailhandel anderzijds die de meeste nieuwe jobs creëren. De rest van de top 5 vind je in onderstaande tabel:

Werkzaamheid hoogst in West-Vlaanderen

Om het plaatje volledig te maken, werpen we tot slot ook nog een blik op de werkzaamheids- en werkloosheidsstatistieken van de verschillende provincies. In tegenstelling tot de cijfers van Dynam-Reg vertrekken die niet vanuit de werkplek maar vanuit de woonplaats van de werknemers. “Als je die cijfers erbij neemt, valt vooral de sterke positie van West-Vlaanderen op”, analyseert Wouter Vanderbiesen van Steunpunt Werk (KU Leuven). “Zowel naar werkzaamheid als naar werkloosheid scoort de provincie beter dan de rest. Vandaar dat de war for talent er beter voelbaar is dan elders in Vlaanderen.”

Kijken we naar de evolutie van de voorbije tien jaar, dan zien we opnieuw dat vooral Limburg een grote sprong heeft gemaakt. Tussen 2006 en 2016 steeg de werkzaamheidsgraad van 66,9 naar 70,2 procent; de werkloosheidsgraad daalde er van 9,0 naar 7,9 procent.

Het volledige regiorapport 2018 van vacature.com lees je dit weekend op vrijdag in de bijlage bij de krant.

