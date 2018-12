Oudere werknemers moeten altijd meer verdienen dan jongere collega’s. Akkoord of niet?

03 december 2018

08u00

Hoe langer in dienst, hoe hoger het loon. Dat is de logica die in België nog steeds populair is. Al zijn er hier en daar ook organisaties die met andere systemen experimenteren. Terecht of niet? Aan jou om je mening te geven in deze nieuwe enquête van Vlerick Business School en vacature.com

Een storm van protest kreeg Vlerick-professor Xavier Baeten over zich heen toen hij eerder dit jaar had laten vallen dat “de evolutie van ons loon niet in verhouding tot de evolutie van onze productiviteit staat.” Nochtans had hij zich voor zijn uitspraak op de feiten gebaseerd: tussen 2000 en 2016 was de gemiddelde uurloonkost in ons land met 45 procent gestegen, de arbeidsproductiviteit met 13 procent. En dus was de conclusie voor de professor simpel: we leven boven onze stand.

“Misschien zou ik het vandaag wat voorzichtiger formuleren”, lacht hij. “Maar niettemin blijft het probleem overeind. Dat de lonen in ons land een loopbaan lang blijven stijgen, zet onze economie onder druk. Er zijn maatregelen gekomen om mensen langer aan het werk te houden, maar aan het loonsysteem is niets veranderd. Die sterke focus op vast loon blijft. Ook de barema’s, die soms 25 tot 30 jaar doorlopen, houden voorlopig stand.”

Alternatieven?

Zijn ideeën om het anders aan te pakken, heeft hij intussen al op papier gezet. Ervaring telt nog altijd mee, maar dan alleen tijdens de eerste jaren in een nieuwe job. “Op dat moment maakt de werknemer de snelste looncurve door, wat zich in een hogere productiviteit vertaalt. En dan moeten we misschien zelfs de lonen sterker laten stijgen dan we nu doen. Na verloop van tijd wanneer de medewerker ‘volleerd’ is én een marktconform loon krijgt, zou de stijging moeten verminderen en zelfs stoppen. Maar dan hoeft het niet afgelopen te zijn. Dan zouden er immers systemen van variabele beloning in werking kunnen treden. Meer verdienen kan dan nog altijd, maar dan hangt het van prestaties af.”

Aan de kant van de werkgevers en vanuit de politiek vindt de professor steun voor zijn voorstel. En dus is het tijd om het ook aan jou voor te leggen. Doe mee aan onze enquête en vertel ons hoe jij jouw loon graag ziet evolueren. Met je deelname maak je bovendien kans op een Heerlijk Logeren-Bongobon ter waarde van 99,90 euro.

Neem nu deel aan onze enquête! De resultaten van deze rondvraag lees je in februari in de vacature.com bijlage van Het Laatste Nieuws en online.

