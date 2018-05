Opvallend advies voor sollicitanten: laat je ouders thuis Anneleen De Leyn

02 mei 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Vroeger kreeg je als afgestudeerde van je ouders te horen: “Zoek een job”, wat min of meer neerkwam op: “Trek uw plan”. Tien à twintig jaar geleden begonnen ouders hun kinderen veel meer te stimuleren en te motiveren in de zoektocht naar een job. Tegenwoordig gaan ze in Amerika gewoon mee op sollicitatiegesprek met zoon of dochter. Een typisch Amerikaans fenomeen of een trend die overwaait naar hier?

Ouder zoekt werk (voor kind)

Een sollicitatiegesprek via Skype doen met moeder mee in beeld. Een ouder die vraagt: “Kan ik het gesprek doen in de plaats van mijn dochter? Ze moest ergens anders naartoe.” Of cake meebrengen op het sollicitatiegesprek van je zoon in de hoop dat hij hierdoor de job binnenrijft. Het lijken wel scenario’s voor een komisch programma, maar het gebeurt tegenwoordig echt, aldus de Amerikaanse tak van rekruteringsspecialist Robert Half.

Wim Van der Linden (woordvoerder Robert Half België): “Dat ouders meegaan op sollicitatiegesprek, komt hier nog maar zelden voor. We merken wel af en toe dat ouders bij een aanstelling de communicatie en de administratie overnemen van hun kind. Zo hadden we eens iemand aangenomen voor een administratieve functie. Na de aanstelling handelde zijn vader de papieren verder af: “Ja, mijn zoon is niet zo sterk in administratie.” Niet echt verstandig natuurlijk. Op een jobbeurs kwam er ook eens een moeder met haar dochter bij ons langs om te kandideren. De moeder vertelde in geuren en kleuren waarom haar dochter zo’n goede partij was. De dochter stond erbij en keek ernaar.”

Een moeilijk evenwicht

Wat doe je in zo’n geval? Van der Linden: “Dat is geen makkelijke oefening. Als recruiter moet je vooral proberen uitzoeken of het de jongere is die niet capabel of matuur genoeg is, of het gewoon een erg geïnteresseerde en (over)bezorgde ouder is.”

Lies Allegaert, manager Recruitment & Selection bij consultancybureau Hudson: “Ouders zijn voor de generatie 20 à 25-jarigen een belangrijk klankbord. Ze appreciëren heel erg de mening van hun ouders over hun job en hun loon.”

Van der Linden: “Ouders zijn zo ook belangrijke stakeholders geworden in het sollicitatieproces. Als wij ongepast reageren naar zogenaamde ‘helikopterouders’, willen hun kinderen de job bij ons misschien al niet meer. Talent is schaars momenteel, het zou jammer zijn om het op die manier te verspillen.”

Zo erg als in Amerika wordt het hier vast niet, menen de experts. Lies Allegaert: “Wij hebben hier toch nog een andere cultuur. Wij vinden het belangrijk dat je als individu kan tonen wat je in je mars hebt. Wanneer ouders het willen overnemen van hun kind, proberen wij dat zachtjes te bufferen door te zeggen dat het toch hun zoon of dochter is die het zal moeten doen.”

Ondersteunen, niet overdrijven

Maar hoe ver kan je als ouder nu gaan in het begeleiden van je kind in de zoektocht naar werk? Niet te ver liefst, lezen we ook in het boek 13 Things Mentally Strong Parents Do not Do van psychotherapeute Amy Morin. Uiteraard kan je als ouder wel tips geven voor een goed gesprek of om over je loon te onderhandelen. Maar verder moeten ouders hun kinderen vooral hun eigen weg laten zoeken, ook op het vlak van werk. Fouten maken en afgewezen worden is een kans om mentale kracht op te bouwen, aldus Morin.

Gezocht: zelfvertrouwen, zakelijke etiquette en soft skills

Robert Half deed in 2017 onderzoek bij 500 bedrijven naar hun ervaring met werknemers die net van de schoolbanken kwamen. Wat bleek? Amper de helft van de afgestudeerden begint met voldoende zelfvertrouwen aan zijn eerste werkervaring.

Ook de soft skills – communicatievaardigheden, empathisch vermogen, omgaan met conflicten – kunnen beter. Van der Linden: “Mensen komen steeds meer met andere afdelingen in contact en moeten dus ook meer samenwerken. Een starter heeft er alle belang bij te kunnen omgaan met conflicten en op een constructieve manier feedback te geven.”

Tot slot blijkt dat ‘de jeugd van tegenwoordig’ weer wat manieren mag leren. Van der Linden: “Jongeren zijn veel mondiger geworden dan 10 of 20 jaar geleden. Een uitstekende zaak, maar ze weten tezelfdertijd wel niet goed meer hoe ze zich moeten gedragen in een zakelijke omgeving. Velen gaan daardoor iets te familiair om met hun werkgever of recruiter.”

Lies Allegaert bevestigt: “Er was eens een jonge kandidaat die me vroeg wat hij moest aantrekken voor het sollicitatiegesprek. Dan kom je toch erg onzeker over. Een andere vroeg me tijdens het gesprek: “Spreken we anders vanavond op café af om verder te praten?” Dat is dan weer veel té persoonlijk (lacht).”

