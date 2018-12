Opslag vragen? 10 procent meer is vaak al te veel voor je baas Anneleen De Leyn

11 december 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Je krijgt meer verantwoordelijkheid, je takenpakket breidt uit, je merkt dat een collega met dezelfde functie meer loon krijgt, … Het kan allemaal een aanzet zijn om opslag te vragen. Maar wanneer zet je die stap, en hoeveel mag je vragen? Wij vroegen het aan Brigitte Oversteyns, reward consultant bij SD Worx.

Als je opslag vraagt, hoeveel mag je dan vragen?

Brigitte Oversteyns: “Wees realistisch. Opslag vragen is niet heel hoog inzetten om dan te eindigen tussen je huidige loon en dat hoge voorstel. De ideale opslag voor zowel werknemer als werkgever, is wanneer het voor de werknemer voldoende aanvoelt als een beloning en als de werkgever deze extra kost of last aankan. Een werknemer ervaart een opslag van 5 à 10 % als ‘gewenst’ maar dat is voor een werkgever doorgaans geen optie. Een opslag van 10 % op een brutoloon van 3.000 euro bijvoorbeeld, resulteert ongeveer in 120 à 130 euro netto extra voor de werknemer, wat een enorme kost zou zijn voor de werkgever. Vandaar dat werkgevers vaak benefits of extralegale voordelen voorstellen: een bedrijfswagen, laptop, gsm of de mogelijkheid om thuis te werken.”

Thuiswerken is een vorm van opslag dus?

“Voor de een zou één of meerdere dagen niet moeten aanschuiven in de file een groot cadeau zijn, voor de ander misschien niet. Het wordt steeds belangrijker om je totale beloningspakket te bekijken vandaag de dag, niet alleen wat je in centen overhoudt. We willen eerst en vooral onze basisbehoeften kunnen vervullen, dus je woning, kosten, eten, kinderopvang, enzovoort betalen. Daarnaast is het veel interessanter om uit te zoeken wat ons nog meer persoonlijk voordeel biedt en onze werk-levenbalans een stuk aangenamer kan maken. Dat kan sterk variëren van persoon tot persoon. Het flexibel aanbieden van voordelen wordt meer en meer een trend: het loon als basisbudget en de werknemer vult zelf aan met voordelen naargelang zijn of haar persoonlijke situatie op dat moment in z’n leven. Voor de een kan dat dus meer thuiswerk of werk in eigen regio betekenen, voor de ander net een bedrijfswagen. Of een kleinere bedrijfswagen die aangevuld wordt met een treinabonnement om in het woon-werktraject met zo weinig mogelijk file af te rekenen.”

“Wie overweegt te veranderen van werkgever, kan best rekening houden met het totale pakket aan loon en voordelen. Mispak je niet omdat je bijvoorbeeld een hoger brutoloon aangeboden krijgt, want misschien heb je nu wel een hospitalisatie- of groepsverzekering. En het is niet omdat bedrijf x maaltijdcheques aanbiedt, dat je dan sowieso meer krijgt want het is de nominale waarde van de cheque die telt. Je moet alles samen dus goed afwegen voor jouw huidige persoonlijke situatie.”

Lees ook: In deze jobs verdien je genoeg voor twee

Zijn werkgevers vrij in het uitbetalen van hun personeel, of bij het geven van opslag?

“Loon en opslag zijn voor een groot deel wettelijk bepaald. Verloning en arbeidsvoorwaarden zijn per sector bepaald. Functies zijn ondergebracht in een functieclassificatie, elke functieklasse hangt vast aan een bepaalde ‘loonvork’. Het is bij wet vastgelegd hoeveel je minimum moet verdienen voor een bepaalde functie binnen een bepaalde sector. Binnen jouw barema krijg je automatisch een hoger loon naarmate je anciënniteit stijgt, elk jaar of om de zoveel jaar. Binnen de privésector liggen heel wat afspraken over loon en bijkomende voordelen per sector vast binnen paritaire comités.”

“Vaak vullen bedrijven dit aan met eigen beloningselementen, bijvoorbeeld met het geven van maaltijdcheques bovenop het in de sector bepaalde loon. Elke werkgever is daarin vrij. Zo kunnen andere criteria dan anciënniteit meespelen om iemand extra te belonen, zoals prestaties of groei in expertise. Met andere woorden: je loon ligt voor een groot deel wettelijk vast, meer loon of extra voordelen bovenop het minimum ontvangen mag maar minder niet.”

Open en transparant duurt het langst

“Het is belangrijk dat het verloningssysteem binnen een bedrijf zo transparant mogelijk is. Anders creëer je al gauw een voedingsbodem voor gevoelens van onfair behandeld worden. Duidelijke afspraken en open spelregels rond lonen en belonen, komen de sfeer op de werkvloer alleen maar ten goede. Helaas stellen we vast dat er in heel wat bedrijven nog veel werk is op het vlak van transparantie. Wie op gesprek gaat bij een toekomstige werkgever, mag dit onderwerp gerust zelf aankaarten: hoe zit de vork hier in de steel op het vlak van evaluaties, verloning en extra beloningen?”

