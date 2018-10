Opleiding bedrijfsbeheer wordt gratis voor jongeren onder de 18 jaar bvb

07 oktober 2018

12u11

Bron: Belga 3 vacature.com Vanaf volgend schooljaar zal de opleiding bedrijfsbeheer gratis zijn voor jongeren onder de 18 jaar. Het gaat om de opleiding in de centra voor volwassenenonderwijs, meldt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits vandaag.

De leerplichtige jongeren uit de derde graad secundair onderwijs zullen de opleiding gratis kunnen volgen vanaf volgend schooljaar, meldt Crevits nu de Open Bedrijvendag plaatsvindt. Door de financiële drempel weg te nemen, wil de Vlaamse regering die jongeren uit het technisch- en beroepsonderwijs stimuleren om een ondernemerschapsopleiding te volgen, vooraleer ze een onderneming opstarten nadat ze afgestudeerd zijn, klinkt het. Sinds dit schooljaar is het attest bedrijfsbeheer immers niet langer verplicht om een eigen zaak op te starten.

Het gaat concreet om de leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs, leerlingen uit het deeltijds onderwijs en leerlingen uit duaal leren die vrijgesteld worden van inschrijvingsgeld indien ze de opleiding rond ondernemerschap volgen.

"Jongeren die nog op school zitten, willen we stimuleren om zich goed voor te bereiden op het ondernemerschap. Daarom wakkeren we met vernieuwde eindtermen de ondernemingszin en financiële kennis aan maar zorgen we er ook voor dat jongeren gratis de opleiding bedrijfsbeheer kunnen volgen", dixit Crevits.