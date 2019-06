Opgelet: in deze jobs doe je gevaarlijk werk Loes Liemburg

10 juni 2019

08u00

Bron: vacature.com magazine 0 vacature.com Bepaalde beroepen stellen je gezondheid aan grotere gevaren bloot dan andere. Onder andere in de bouw, het transport en ook in de landbouw blijf je best bij de pinken. We zochten uit wat er allemaal gedaan wordt om de veiligheid op de werkvloer te garanderen.

1. Bouw

Liefst 10 procent van alle zware bedrijfsongevallen in ons land vindt in de bouw plaats. Bouwvakkers werken vaak op hoogte, ze werken met machines en met ‘rollend materiaal’, zoals kranen en vrachtwagens. Bovendien is de werkomgeving ook nog eens voortdurend in verandering: stellingen worden afgebroken, leuningen verdwijnen, gaten ontstaan.

Preventie : Na een risicoanalyse op de werf kunnen er concrete veiligheidsmaatregelen genomen worden. Volgens de wet moet een werf ook ordelijk zijn, zodat de kans op struikelen en vallen afneemt.

2. Boeren en vissers

Misschien had je het niet verwacht, maar de landbouw staat in ons land op 1 als het om arbeidsongevallen gaat. Wel is het aantal mensen dat in de landbouw werkt veel kleiner dan in de bouw, waardoor de aantallen daar veel hoger zijn. Uitglijden en struikelen zijn hier de boosdoeners, maar ook het verlies van controle over vervoer, handgereedschap, machines of dieren leiden tot serieuze ongelukken.

Preventie : Opleidingen voor veilig machinegebruik en EHBO-cursussen moeten de veiligheid vergroten voor het landbouwpersoneel. Ook rond het gebruik van pesticiden zijn er opleidingen te volgen.

Lees ook: Afleiding op het werk: collega’s zijn de grootste boosdoeners

3. Opslag en vervoer

Op de weg, maar ook in de haven gebeuren er veel arbeidsongevallen rond transport en opslag. Het gebruik van zware machines en het laden en lossen van zware goederen spelen daar zeker een rol in. Ook vervoermiddelen op de werkvloer, zoals heftrucks, geven aanleiding tot ongelukken.

Preventie : Heftrucks krijgen dodehoekspiegels en bedrijven kunnen een verkeersplan uitwerken. Ook moet de bedrijfsleiding duidelijk maken dat veiligheid een prioriteit is: een nonchalante cultuur op de werkvloer werkt ongevallen in de hand.

4. Vuilnisophalers

De job van een vuilnisophaler is zwaar, vuil en gevaarlijk. Hij of zij moet niet alleen zwaar kunnen tillen, maar legt ook tot 10 kilometer per dag te voet af en krijgt soms te maken met bijzonder gevaarlijke verkeerssituaties. Ook de inhoud van de vuilniszakken geeft meer dan vaak aanleiding tot ongelukken; zo zijn er wel degelijk onverlaten op deze wereld die gebroken glas of naalden in hun restafval verstoppen.

Preventie : De veiligheid wordt hier vooral vergroot door in te zetten op zichtbaarheid. De ophaalwagen moet de zwaailichten aandoen en de ophalers moeten felgekleurde pakken dragen. Dikke, stevige handschoenen zijn essentieel. Vuilnisophalers mogen ook niet op of van de rijdende wagen springen en hun handen niet in de klep steken.

5. Schoonmaak

Zwaar tillen, uitglijden, gevaarlijke stoffen en werken onder tijdsdruk: schoonmakers weten er alles van. Wie in de industriële schoonmaak aan de slag is, loopt nog extra risico door de giftige stoffen en zware machines. Maar ook als ‘gewone’ huishoudhulp word je aan gevaren blootgesteld. Zo kan je van een ladder vallen of in aanraking komen met giftige huishoudmiddelen.

Preventie : Ook in de schoonmaak is altijd een risicoanalyse aangewezen. Daarnaast kunnen schoonmakers diverse veiligheidsopleidingen volgen en zijn veilige ladders en materieel, handschoenen en andere werkkleding en ergonomische hulpmiddelen onontbeerlijk.

Lees ook:

Zo wordt thuiswerk geen fiasco

Onderzoek Stijn Baert (UGent) en vacature.com: deze drempels ervaren 50-plussers op de arbeidsmarkt

Werken in het groen: niets dan voordelen

Bron: vacature.com.