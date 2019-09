Opgejaagd gevoel? Voorkom een burn-out met deze tips Julie Putseys

12 september 2019

08u00

Bron: vacature.com 2 Werkplek Heb jij vaak een opgejaagd gevoel op je werk? Dat wil nog niet noodzakelijk zeggen dat je met een burn-out kampt, al is het gevoel dat je je job niet meer naar behoren kan uitoefenen wél een signaal in die richting dat je beter niet negeert. De volgende zaken kunnen je al helpen voor het van kwaad naar erger gaat.

Een opgejaagd gevoel wordt vaak omschreven als een onaangenaam gevoel van tintelen in je rug en borst waardoor je je rusteloos voelt. Je bent nerveus en in het slechtste geval heb je zelfs hartkloppingen. Klinkt herkenbaar? Dan is het zeer waarschijnlijk tijd om een paar dringende aanpassingen in je werk- en levensstijl te doen.

Werk op lager pitje

In de eerste plaats moet je niet alleen in een hoekje zitten kniezen. Deel je zorgen met familie of vrienden: door erover te babbelen verlicht je de druk en krijg je sowieso al een beter zicht op de oorzaken van je werkstress. Ligt het bijvoorbeeld aan één bepaalde taak op je werk die je helemaal niet graag doet? Is het een slechte relatie met een collega of een chef? Of krijg je gewoon veel te veel op je bord?

De volgende stap spreekt voor zich: zet de bezigheden die je stress bezorgen op een lager pitje, en ontspan je vaker. Vraag aan je baas of het oké is als je tijdelijk wat gas terugneemt en/of je takenpakket wat gereorganiseerd kan worden.

Tip: Download hier onze praktische gids ‘Eerste hulp bij burn-out’

Sport remt stress af

Lichaamsbeweging helpt ook bij het verminderen van een opgejaagd gevoel. Sport herstelt namelijk de hippocampus, het deel in je hersenen dat stress moet afremmen. Pas wel op met héél intensieve sporten, want die kunnen de productie van bijkomstige stresshormonen aanwakkeren.

Zoek vooral naar goede manieren om je echt te ontspannen, zodat je je hoofd na de werkuren helemaal kan leegmaken en energie kan bijtanken.

Lees ook: Terug aan het werk na een burn-out: 7 tips voor een vlotte overgang

Slaap doet wonderen

Het belang van een goede nachtrust wordt nog vaak enorm onderschat. Stress manifesteert zich vaak snel in ons slaappatroon. Experts geven steevast dezelfde tips: drink niet te veel koffie, zorg dat er geen licht binnenkomt in je slaapkamer en dat je de ruimte enkel gebruikt om te slapen (dus niet om bijvoorbeeld ook tv te kijken). Een slaapritueel is eveneens belangrijk. Als je elke avond dezelfde handelingen doet voor je je bed in kruipt, geef je je lichaam het signaal dat het zich moet voorbereiden op slaap.

Blijf je gestresseerd omdat je je hersenen maar niet kunt uitschakelen? Probeer dan relaxatieoefeningen of las overdag een piekermoment in waarop je al je bedenkingen kan loslaten. Of misschien is een workshop mindfulness wel iets voor jou?

Wanneer opgejaagd burn-out wordt

Stress en burn-out hebben natuurlijk gelijkaardige symptomen, maar stress is in principe altijd een toestand van relatief korte duur. Blijft jouw stress aanslepen, kan dat dus wél leiden tot burn-out.

In ons e-book rond burn-out, dat we opstelden in samenwerking met Lode Godderis, professor arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven en directeur onderzoek IDEWE, leggen we uit aan de hand van welke symptomen je kan concluderen dat je een burn-out hebt, en wat je vervolgens het beste doet. Download hier het gratis e-book.

Lees ook:

Veel millennials kampen met burn-out, maar waarom?

Burn-out vermijden? Dit kan je zélf doen

Bore-out: zo stap je uit een job waar je geen voldoening aan hebt

Bron: vacature.com.