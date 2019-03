Gesponsorde inhoud Op zoek naar je eerste job? Hier neemt je carrière een vliegende start

17 maart 2019

“We zoeken iemand met meer ervaring” is ongetwijfeld de meest frustrerende reactie die je als starter kan krijgen op je sollicitatie. Want hoe moet je ervaring opdoen, als niemand je wil aanwerven?! Gelukkig zijn er ook heel wat werkgevers die jong talent koesteren. Je moet gewoon de weg er naartoe vinden. Wij helpen je een handje.

Wit-Gele Kruis

Als je pas bent afgestudeerd als verpleegkundige, kan het een beetje beangstigend lijken om in je eentje op pad te gaan om mensen thuis te verzorgen. Plots draag je wel heel veel verantwoordelijkheid! Maar bij het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen sta je er écht niet alleen voor. Je krijgt een peter of meter toegewezen die steeds al vragen beantwoordt, en dankzij de onthaaldagen en het introductietraject voor starters leer je je collega’s en je patiënten snel goed kennen. Ook later kan je blijven rekenen op advies van referentieverpleegkundigen en kan je heel wat coachings en opleidingen meepikken. Zo blijf je groeien als verpleegkundige en bied je vol vertrouwen de beste zorg aan je patiënten. In hun thuisomgeving, waar zij zich het meest op hun gemak voelen.

Lidl

Droom jij ervan om een winkel te leiden? Word nu wakker en solliciteer snel bij Lidl, want op amper twee jaar kan je wens werkelijkheid worden. Staffer nog, als je het ‘trainee retail operations’-traject succesvol doorloopt, krijg je zelfs vier winkels onder je hoede. Tijdens de boeiende en uitdagende opleiding leer je alles wat een district manager moet weten: hoe je op een slimme en klantvriendelijke manier de rekken vult, waar je op moet letten als je producten bestelt, hoe je een team leidt en motiveert … Is finance of IT meer jouw ding, ga dan voor het traineeship projectmanagement. Of versterk een van de ondersteunende diensten van de supermarktketen. Welke functie je ook kiest, als young graduate kom je in dit dynamisch bedrijf sowieso aan je trekken.

Elia

Ben je gebeten door techniek? En wil je die passie inzetten om het energiesysteem van morgen mee vorm te geven? Bekijk dan zeker de starterprogramma’s bij Elia. Als eigenaar en beheerder van het Belgische hoogspanningsnet, heeft Elia heel wat leer- en doorgroeikansen in petto. Welk technisch diploma je hebt, maakt niet uit. Zowel voor masters, bachelors als afgestudeerden TSO zijn verschillende opleidingstrajecten uitgestippeld, waarbij theorie en praktijk hand in hand gaan. Hoe meer specifieke kennis je opdoet, hoe meer verantwoordelijkheden je krijgt. Maar omdat technologie razendsnel evolueert, ben je nooit klaar met leren. Dat maakt werken bij Elia zo boeiend. Uitdagingen als artificiële intelligentie, blockchain, drones en elektrische wagens zijn al werkelijkheid. Durf jij ze aangaan?

Smals

Je hebt in je studententijd ongetwijfeld gebruik gemaakt van het platform Student@Work, om te controleren hoeveel uur je al had gewerkt als jobstudent. Lijkt het je wat om daaraan mee te werken, of om soortgelijke toepassingen te ontwikkelen? Smals, het IT-bedrijf achter de site, is altijd op zoek naar versterking. Ook pas afgestudeerden zijn van harte welkom. Bij Smals bouw je mee aan innovatieve ICT-services in de domeinen werk, gezin en gezondheid. Maar je bouwt ook aan jezelf. Dankzij de vele opleidingen, de uitdagende projecten en de motiverende omgeving leer je continu bij. Tel daar nog een competitief salaris bij, aandacht voor je werk-privébalans en de aangename werksfeer, en je weet dat Smals een uitstekend bedrijf is om een duurzame carrière uit te bouwen.

Sibelga

Hou jij van Brussel? Van techniek? Van toffe collega’s? Van opleidingen die bij je passen? Sibelga ook! Jullie zijn vast een uitstekende match. Sibelga ontwikkelt, onderhoudt en beheert het energienetwerk van onze hoofdstad. Alle aardgas en elektriciteit in Brussel ligt in handen van haar medewerkers. Dat is niet niets, daarom word je hier als werknemer vanaf dag één goed begeleid en ondersteund. Op welke dienst je ook start, want om een uitstekende dienstverlening te garanderen, zijn heel diverse profielen nodig: van technici, IT’ers en ingenieurs tot tweetalige klantendienstmedewerkers, meteropnemers en project managers.

