Op zoek naar een uitdaging als technieker? Hier ben je aan het juiste adres

24 februari 2019

Kent de wereld van elektriciteit, mechanica, energie en technologie geen geheimen voor jou? Of wil je net je technische kennis verder uitbouwen, in een omgeving waar je voortdurend wordt uitgedaagd? Lees dan snel verder. Misschien hebben de volgende werkgevers wel een nieuwe carrière voor jou in petto.

Vaillant

Een verkwikkende douche na een lange werkdag, een warme woonkamer na een frisse avondwandeling, een heet bad op een regenachtige dag … allemaal kleine geneugten die het leven aangenamer maken. Stuk voor stuk mogelijk dankzij verwarmingstechnologie. Wil jij bijdragen aan zulk leefcomfort? Heb je een passie voor kwalitatieve verwarming en warmwaterproductie? Maar ben je daarnaast ook begaan met het milieu en wil je voorkomen dat de temperatuur op onze planeet verder stijgt? Check dan de vacatures bij Vaillant. De verwarmingsspecialist zoekt onder meer techniekers om installaties en herstellingen uit te voeren bij klanten.

Loop je al warm voor deze job? Bekijk de uitgebreide functieomschrijving op de website

Hydro

Voel jij je meer thuis in een productieomgeving? Maak kennis met Hydro, een wereldwijde producent van aluminiumtoepassingen. De innovatieve multinational stelt 35.000 mensen tewerk in meer dan 40 landen, wat maakt dat je mogelijkheden hier letterlijk grenzeloos zijn. Binnen de Benelux is vooral de plant in Lichtervelde op zoek naar versterking, door de snelle groei. Of je nu graag technische interventies uitvoert als elektromechanieker of storingsmonteur, CNC-machines bedient, processen optimaliseert of projecten leidt, hier vind je zeker een job die je op het lijf is geschreven.

Surf naar de jobsite om de vacatures te ontdekken.

DAGO

Wie liever aan de slag gaat bij een klein, familiaal bedrijf in volle ontwikkeling, moet bij DAGO zijn. De databekabelingsexpert heeft momenteel zo’n 70 medewerkers, verspreid over kantoren in Antwerpen, Hasselt, Gent en Charleroi. Toch is het de grootste onafhankelijke installateur van gestructureerde databekabeling in ons land. Je job? Netwerkmateriaal plaatsen bij klanten. Dat betekent koper- en glasvezelinfrastructuur aanbrengen, maar ook zorgen voor routers, switches, wifi access points … De komende jaren zal de focus vooral liggen op de ontwikkeling van ‘Slimme Gebouwen’, die dankzij hun sensoren kunnen communiceren en hun technieken zoals verlichting, liften en temperatuur zelf aanpassen. Sciencefiction? Met jou hulp niet meer!

Bouw je graag mee aan de technieken van de toekomst? Stel je dan snel hier kandidaat!

TVH

Als je in de buurt van Waregem woont, doet de naam ‘TVH’ vast een belletje rinkelen. TVH verkoopt onderdelen voor heftrucks, hoogtewerkers, verreikers en andere industriële voertuigen, en is gespecialiseerd in de verkoop, verhuur en herstelling ervan. De familiezaak is op vijftig jaar uitgegroeid tot een echte wereldspeler op de heftruckmarkt. Omdat het bedrijf blijft groeien, kijkt het uit naar technisch talent voor verschillende uitvoerende en leidinggevende functies. In ruil voor je inzet krijg je een aantrekkelijk salarispakket, heel wat doorgroeimogelijkheden en een boeiende werkomgeving, waar sterk wordt ingezet op medewerkerstevredenheid. Wat wil je nog meer?

Ontdek de vele mogelijkheden op de jobsite.

De Lijn

Ben jij die files ook zo beu? Als handige harry kan jij helpen om er komaf mee te maken. De Lijn investeert namelijk elke dag in haar dienstverlening, om meer en betere bussen en trams te laten rijden en zo meer mensen op een ecologische en snelle manier op hun bestemming te brengen. Daarvoor heeft de openbare vervoersmaatschappij nood aan technische krachten, die de voertuigen onderhouden. Heb jij zin om je verdiepen in de werking van hybride en elektrische bussen? Zie je het als een spannende klus om trams van meer dan 50 ton te depanneren? Of wil je herstellingen uitvoeren in een stelplaats in jouw buurt? Dit is je kans.

Solliciteer via de jobsite en maak het verschil.

Umicore

Droom je ervan om de schadelijke uitlaat van voertuigen te verminderen? Wil je metalen helpen recycleren? Of herlaadbare batterijen ontwikkelen? Materiaaltechnologiegroep Umicore heeft dezelfde ambities. Om die waar te maken, zoekt Umicore gemotiveerde werkkrachten met een hart voor technologie. Als technieker kom je hier terecht in een toekomstgericht en innovatief bedrijf met een duidelijke missie, maar ook met heel wat opleidingskansen, een goede balans tussen werk en privé en een losse werksfeer.

Umicore heeft onder andere vacatures voor onderhoudstechnici, ingenieurs en productiemedewerkers. Je leest er meer over op de jobsite.