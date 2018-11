Werkplekleren Gesponsorde inhoud Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Deze 4 formules laten je kennis maken met nieuwe jobs en bedrijven Aangeboden door VDAB

05 november 2018

08u00 0 vacature.com Zoek je al een tijdje werk omdat je diploma je niet rechtstreeks naar een job leidt? Of zou je jouw carrière graag een andere wending geven? Dan is werkplekleren misschien wel iets voor jou. Zo leer je een gloednieuwe job aan recht op de werkvloer. een van deze vier formules zet je op weg.

1. Je doet ervaring op via een individuele beroepsopleiding (IBO)

Heb je als werkzoekende een vacature gevonden die je hart sneller doet slaan, maar heb je eigenlijk te weinig ervaring om direct te starten? Pols dan eens bij VDAB of je in aanmerking komt voor een individuele beroepsopleiding kortweg IBO, bij die werkgever. Met een IBO-contract kan je een tot zes maanden de werkvloer op, terwijl je er volgens een goed uitgewerkt opleidingsplan alle vaardigheden aanleert die belangrijk zijn voor het beroep in kwestie. Zeker voor de moeilijk in te vullen knelpuntberoepen is de IBO een dankbare formule om met een combinatie van werken en leren een job onder de knie te krijgen. Tijdens de IBO behoud je je uitkering en krijg je er een premie bovenop. Is je eindevaluatie positief? Dan krijg je van de werkgever een contract van (on)bepaalde duur.

2. Je schoolt je om met een opleidingsstage

Wil je echt een compleet nieuwe professionele weg inslaan, weet dan dat de VDAB een heleboel interessante opleidingen aanbiedt, van automechanica tot informatica, boekhouden en horeca . Wat je leerde in de opleiding kun je naar het einde van je opleiding in de praktijk brengen bij een werkgever via een opleidingsstage. Zo leer je onder begeleiding in een echte werksituatie de kneepjes van je nieuwe vak, met extra aandacht voor jouw noden en interesses. Naast tonnen ervaring krijg je ook een arbeidsongevallenverzekering en een terugbetaling van je vervoerskosten. Heeft de werkgever een openstaande vacature, dan kun je na afloop van de stage jouw opleiding mogelijk verderzetten via IBO.

3. Je scherpt je kennis aan met een BIS

Wist je eigenlijk dat je als werkzoekende, zelfstandige of werknemer ook gewoon een tijdje bij een bedrijf aan de slag kan als stagiair? Een vrijwillige beroepsinlevingsstage of BIS laat je toe om je verder te specialiseren in je domein, om een ambacht aan te leren of om een bepaalde firma beter te leren kennen. Bij de start van je BIS krijg je een opleidingscontract van de VDAB, waarmee je betaald krijgt voor elke gepresteerde dag. Op het einde mag je solliciteren bij je stagebedrijf, maar je mag je kersverse kennis evengoed elders inzetten.

4. Je proeft van een vak tijdens een korte opleiding met stage

Overweeg je om in een nachtploeg te werken, maar ben je niet helemaal zeker of je wel een nachtuil bent? Of zou je graag eens de sfeer opsnuiven in bijvoorbeeld een drukkerij of een winkel voor je er solliciteert voor een fulltime job? Mogelijks biedt een korte opleiding met stage raad. Tijdens maximaal vijf voltijdse of tien halftijdse dagen loop je als werkzoekende mee met een begeleider op de werkvloer, om meer te weten te komen over de job en het bedrijf. Je blijft intussen ingeschreven als werkzoekende. Dat betekent dat je jouw uitkering behoudt, zelfs als de functie uiteindelijk niets voor jou blijkt te zijn. In de loop van je stage moet je wel beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. Dus stel dat de VDAB een andere vacature tegenkomt die je helemaal op het lijf is geschreven, dan kan je tijdens je opleiding gewoon elders gaan solliciteren.

IB-huh?

Werkzoekenden vinden sneller werk en bedrijven vinden sneller nieuw bekwaam personeel dankzij IBO. Maar lang niet iedereen kent de formule! Dus ga jij solliciteren, begin gerust zelf over de mogelijkheden van een training-on-the-job. Je ontdekt er hier alles over.