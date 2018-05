Op hoeveel vakantiegeld heb jij recht? Heleen De Bisschop

21 mei 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Kijk je ernaar uit om je vakantie te plannen, maar zit je wat krap bij kas? Goed nieuws, want het vakantiegeld komt eraan. Hoe zit dat weeral precies in elkaar?

Op hoeveel vakantiegeld heb jij recht? Ontdek het onmiddellijk met onze tool.

Het eerste wat je moet weten, is dat er een verschil is tussen het enkel en dubbel vakantiegeld. Dat enkel vakantiegeld is het loon dat je krijgt tijdens je wettelijke verlofdagen. Het dubbel krijg je er bovenop. Dat is een vergoeding die de extra kosten die vakantie met zich meebrengt te coveren.

Arbeiders

Bij arbeiders is het de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) die het vakantiegeld uitbetaald. Zij berekent dat op basis van al je prestaties en lonen van het voorafgaande jaar, 2017 dus. De dienst houdt daarbij rekening met alle werkgevers waarvoor je hebt gewerkt.

Het gaat om bruto 15,38% van je bruto jaarloon. Daarbij komt nog een fictief loon voor de dagen waarop je niet werkte, maar die gelijkgesteld zijn met arbeid, zoals ouderschapsverlof. Om te weten hoeveel je netto zal krijgen, moet je nog de bedrijfsvoorheffing van het bedrag van het belastbaar vakantiegeld aftrekken.

Het enkel en dubbel vakantiegeld krijgen arbeiders tegelijkertijd uitbetaald, ongeacht of je al verlof hebt gehad. Hou dus zeker je rekening in de gaten tussen 2 mei en 30 juni.

Bedienden

Bij bedienden zijn het de werkgevers zelf die het vakantiegeld betalen. Dat gebeurt in twee fases. Voor het enkelvoudig vakantiegeld is er geen bepaalde periode vastgelegd aangezien je gewoon loon krijgt wanneer je vakantie neemt. Het dubbel vakantiegeld bedraagt 92% van je brutomaandloon.

Werkgevers zijn niet verplicht om dat in mei uit te betalen, het kan ook in juni zijn.

Vakantiegeld calculator

Hoeveel bedraagt jouw vakantiegeld? Veel mensen krijgen in mei of juni hun vakantiegeld op hun rekening gestort, maar weet je waar jij recht op hebt? Met onze handige vakantiegeld calculator bereken je het in een handomdraai.

Lees ook:

Met deze zes tips scoor je de ideale vakantiejob

In deze jobs is het altijd een beetje vakantie

Waarom je je vakantiedagen echt niet mag vergeten opnemen

Bron: vacature.com.