Op hoeveel opzegtermijn heb je recht?

Als je ontslagen wordt of zelf ontslag neemt, moet je vaak een opzegtermijn respecteren. Hoelang je opzegtermijn is en hoe je die berekent, hangt af van verschillende factoren. We zetten de regels voor het berekenen van de opzegtermijn voor je op een rijtje.

Hoelang je moet doorwerken na je ontslag, hangt af van de aanvangsdatum van je arbeidscontract. De opzegtermijn begint op de maandag na de week waarin het ontslag is meegedeeld. Het hangt er ook van af of je zelf ontslag hebt genomen, of ontslagen bent.

De berekening van de opzegtermijn is veranderd na de invoer van het zogenoemde eenheidsstatuut op 1 januari 2014. Dat is een gemeenschappelijk stelsel voor zowel arbeiders als bedienden. Ben je na 1 januari 2014 in dienst gekomen, dan is het eenheidsstatuut voor jou van toepassing. Werknemers die al vóór 2014 in dienst waren, moeten een gemengd stelsel gebruiken. Ingewikkeld? We leggen het even uit!

1. In dienst na 1 januari 2014

Voor jou geldt het eenheidsstatuut. Je opzegtermijn (uitgedrukt in weken) wordt berekend op grond van de tijd dat je in dienst bent (je anciënniteit). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een ontslag door je werkgever en een opzeg door jezelf. De anciënniteit wordt berekend per begonnen periode op het ogenblik dat de opzeg begint te lopen, volgens de volgende tabellen:

Ontslag door de werkgever

Opzeg door de werknemer

Voorbeelden

• Vanaf het 6de jaar tot het 20ste jaar anciënniteit verandert de berekening voor de opzegtermijn. Die neemt toe met telkens 3 weken per begonnen jaar anciënniteit. Heb je 8 jaar anciënniteit? Dan bevind je je in het 9de begonnen jaar. Je hebt recht op 9 x 3 = 27 weken opzegtermijn. Wanneer een werkgever een werknemer ontslaat met 20 jaar anciënniteit, moet hij al rekening houden met een opzegtermijn van 60 weken.

• Vanaf het 21ste jaar anciënniteit verandert de situatie opnieuw, dan moet de werkgever rekenen op 1 week extra opzegtermijn per jaar.

• Wie zelf ontslag neemt, blijft vanaf het 8ste jaar recht hebben op 13 weken anciënniteit.

2. In dienst sinds vóór 1 januari 2014

Bedienden

Was je al voor 2014 in dienst, dan wordt een verschillende berekening gebruikt voor arbeiders en bedienden. Voor bedienden geldt een overgangsregeling. De opzegtermijn die je voor 1 januari 2014 hebt opgebouwd, blijft behouden. Je draagt die opgebouwde opzegtermijn mee in je ‘rugzakje’. Vanaf 2014 gelden de nieuwe opzegtermijnen. Die worden opgeteld bij de opzegtermijn in je rugzakje.

Voor 2014 was de duur van je opzegtermijn afhankelijk van je bruto jaarloon. De opzegtermijn was 1,5 maanden per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit, met een maximum van:

• 3 maanden als je per jaar minder dan € 32.254 verdiende

• 4,5 maand als je per jaar minder dan € 64.508 verdiende

• 6 maanden als je per jaar meer dan € 64.508,00 verdiende

Het tweede gedeelte van de opzegtermijn volgens de nieuwe regels komt daarbovenop.

Arbeiders

Ook voor arbeiders die al voor 1 januari 2014 in dienst waren, is de opzegtermijn een optelsom volgens de anciënniteit voor en na die datum. Voor het eerste deel vallen de meeste arbeiders terug op het systeem van CAO nr. 75, uitgedrukt in kalenderdagen. Daarbij komt nog de opzegtermijn berekend volgens de nieuwe regels.

Uitzondering?

Voor de bouwsector bestond een permanente uitzondering, maar die is na een uitspraak van het Grondwettelijk Hof vernietigd. Sinds 1 januari 2018 moeten alle sectoren zich aan het eenheidsstatuut houden.

