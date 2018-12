Op deze vacatures sprong de Belg het meest in 2018 Joni Horemans

18 december 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Wat de knelpuntberoepen zijn, weten we intussen allemaal wel, maar welke beroepen willen we het liefste doen? Zijn dat nog altijd de klassiekers zoals piloot, brandweerman, dokter? vacature.com ging op onderzoek.

Tijden veranderen, jobvoorkeuren evolueren mee. De banen die enkele jaren geleden populair waren, zijn dat nu misschien niet meer, of omgekeerd. Om te achterhalen welke beroepen vooral in trek zijn bij de aanstormende generatie werknemers sloegen we er het rapport ‘Hoger onderwijs in cijfers’ van de Vlaamse overheid op na. Deze publicatie biedt inkijk in het aantal inschrijvingen aan hogescholen en universiteiten in het academiejaar 2017-2018. En wat blijkt: vooral het bedrijfsleven lonkt. Met 36.428 inschrijvingen is de professionele studierichting ‘Handelswetenschappen en bedrijfskunde’ veruit het populairst. Ruim de helft van de studenten (18.775) kiest binnen dit domein voor de opleiding ‘Bedrijfsmanagement’ en ambieert dus een plek aan de top als manager.

Jeugd ligt toch goed wakker van (gebrek aan) werkzekerheid

Dat jobzekerheid ook een doorslaggevende factor is, getuigt het hoge aantal inschrijvingen in de gezondheidszorg. Met maar liefst 20.068 studenten verovert dit studiegebied de tweede plek, en het gros van de inschrijvingen zijn daarbij voor de richting Verpleegkunde. Brons is dan weer voor Onderwijs (18.679 inschrijvingen) en de vierde plek gaat naar Industriële wetenschappen en Technologie (16.507 inschrijvingen). Elektromechanica is daarbinnen de populairste opleiding, gevolgd door Chemie. De vooruitzichten van een mooi loon en vooral die werkzekerheid beïnvloeden studenten duidelijk bij hun beroepskeuze.

Maar toch laat niet iedereen zich daardoor leiden. Ook maatschappelijk engagement blijft belangrijk voor veel jongeren. Het vijfde hoogste aantal inschrijvingen is namelijk voor de richting Sociaal-agogisch werk. Maar liefst 15.511 jongeren hopen na hun studies een job te bemachtigen in de sociale sector.

Top 10 studierichtingen

1. Handelswetenschappen en bedrijfskunde: 36.482 studenten

2. Gezondheidszorg: 20.068 studenten

3. Onderwijs: 18.679 studenten

4. Industriële wetenschappen en technologie: 16.507 studenten

5. Sociaal-agogisch werk: 15.511 studenten

6. Rechten, notariaat en criminologische wetenschappen: 11.692 studenten

7. Economische en toegepaste economische wetenschappen: 10.911 studenten

8. Industriële wetenschappen en technologie: 9.092 studenten

9. Psychologie en pedagogische wetenschappen: 7.946 studenten

10. Geneeskunde: 7.522 studenten

De populairste jobs volgens de FOD Economie

Lossen we dezelfde vraag echter in de arbeidswereld zélf, krijgen we een heel ander resultaat. Dat is ergens logisch: lang niet iedereen gaat voor hogere studies (of studeert af!) en ook daarna is het niet gezegd dat je gaat werken in het domein waarin je studeerde. In de volgende beroepen vinden we de meeste Belgen terug.

1. Administratief medewerker: 159.367 werkkrachten

2. Verkoper en verkoopsassistent: 150.225

3. Schoonmaker in hotels, kantoren: 130.984

4. Huishoudelijke hulp en schoonmaker in particuliere huishoudens: 122.229

5. Leerkracht in algemene vakken in het secundair onderwijs: 95.697

6. Verpleegkundig kaderpersoneel: 86.132

7. Verzorgende in ziekenhuizen, verpleeginstellingen: 70.411

8. Directeur van ondernemingen: 65.901

9. Vrachtwagenchauffeur: 64.925

10. Onderwijzer in het lager onderwijs: 63.435

