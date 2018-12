Ontslag nemen? Stel je eerst deze vier vragen Anneleen De Leyn

26 december 2018

08u00

Hebben we het niet allemaal wel eens gehad op ons werk? Je bent je taken beu, je hebt het moeilijk met een collega of je voelt je niet gewaardeerd voor wat je doet. Voor je er de brui aangeeft, is het goed om even stil te staan bij deze vragen.

1. Is dit geen impulsieve beslissing?

Soms raken de gemoederen verhit en vallen er woorden of verwijten. Op zo’n moment ben je emotioneel en denk je al gauw: “Ik trap het hier af.” Als dat vaak gebeurt, is het duidelijk dat er jou iets dwarszit of frustreert in je job. Dan is het handig om hier even rustig bij stil te staan, en de zaken die je storen te benoemen. Vind je het moeilijk om je gedachten te ordenen? Dan kan het nuttig zijn om je ervaringen uit te wisselen met een betrouwbare collega of vriend om zo tot meer inzicht te komen. Pas als je alles op een rijtje hebt en je zeker bent van je beslissing, kan je effectief kiezen om ontslag te nemen.

2. Kan ik onderhandelen over extralegale voordelen?

Onderzoek toont aan dat een slechte werk-privébalans (18 %) en stress (27 %) de hoofdredenen zijn om ontslag te nemen. Als dat ook bij jou de reden is om op te stappen, waarom geen ultieme poging wagen om voor minder stress te gaan en voor meer levenskwaliteit? Vraag een gesprek aan met je baas en pols of bijvoorbeeld flexibele werkuren of thuiswerk een optie zijn.

3. Kan ik een ander takenpakket of meer verantwoordelijkheid krijgen?

“Kies een job die je graag doet, en je zal in je hele leven niet één dag moeten werken”, zei de Chinese filosoof Confucius ooit. Doe je je job nog graag en vind je die ook zinvol? Wie het gevoel heeft zinvol werk te doen, zou 3 keer gelukkiger zijn dan wie z’n job maar ‘gewoon als werk’ ziet. Vind je geen uitdaging meer in je takenpakket of snak jij naar meer verantwoordelijkheid? Laat het weten aan je leidinggevende, een nee heb je … Als je je slag thuishaalt, krijgt je zelfvertrouwen een boost en vlieg je er vast weer met volle goesting in.

4. Zijn mijn skills goed genoeg om vlot ander werk te vinden?

Sta even stil bij de skills die je nodig hebt voor jouw job: zijn die nog up-to-date genoeg om te concurreren in de sector? Want het zou zonde zijn om ontslag te nemen en vier jaar later nog zonder werk te zitten. Het kan zijn dat je misschien eerst nog wat moet groeien in je expertise of dat je je skills nog wat moet bijschaven.

TIP: Meer info over ontslag indienen, een ontslagbrief schrijven en hoe je met opgeheven hoofd vertrekt? Download onze gratis gids ‘Zelf je ontslag indienen’ voor tips en advies.

