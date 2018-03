Ontdek 4 voordelen van een job als ingenieur Matthias Van Milders

21 maart 2018

08u00

Ingenieur, het is nog steeds een job met veel aanzien en verantwoordelijkheid. Maar er is meer dan dat. Wij zetten 4 andere voordelen van een job als ingenieur op een rij.

Een mooi loon

Ingenieurs verdienen goed en dat vinden ze ook zelf. In de Salarisenquête van ingenieursvereniging ie-net geven zeven op tien ingenieurs aan dat ze tevreden zijn over hun loon. Dat mag er dan ook best wel wezen. De helft van de industrieel ingenieurs die afstudeerden in 2007 verdient meer dan 3.500 euro bruto per maand. Bij de burgerlijk en bio-ingenieurs is dat 4.225 euro. Dit zijn dus geen gemiddelden, wel het bedrag waar de helft van de ingenieurs boven zit. De 10% beste verdienende burgerlijk en bio-ingenieurs verdient meer dan 5540 euro per maand. Reken daarbij ook nog een mooi pakket extralegale voordelen: zowat elke ingenieur heeft een dertiende maand en twee op drie ingenieurs rijden rond in een bedrijfswagen.

Grote werkzekerheid

Een job als ingenieur biedt een pak werkzekerheid. Vier op vijf ingenieurs heeft al in september van het jaar waarin ze afstudeerden een eerste contract op zak. Een jaar later geldt dat nagenoeg voor alle afgestudeerden. Het zijn vooral de burgerlijk en de industrieel ingenieurs die veel kans hebben op een job. Voor hen geldt dat er nagenoeg voor elke kandidaat een vacature is. Er zijn dan ook heel wat bedrijven dringend op zoek naar ingenieurs.

Een job die je graag doet

Is een bepaalde job fijn om te doen? Geen betere bron dan de mensen die het bewuste beroep effectief uitoefenen. Bij de ingenieurs zit het op dat vlak wel snor. Zeven op de tien ingenieurs is tevreden tot zeer tevreden over de eigen job. Zijn ze toch niet blij, dan zijn slecht management en een gebrek aan waardering de meest voorkomende oorzaken. Dat ingenieurs van hun passie hun beroep kunnen maken, blijkt uit de reden waarom ze kiezen voor het vak. Interesse in wetenschap en techniek is veruit de voornaamste reden waarom jongeren kiezen voor een ingenieursopleiding.

Flexibel werken kan

Iets meer dan de helft van de ingenieurs kan van thuis of een satellietkantoor werken. Zes op tien onder hen doen dat ook. Dat is een forse stijging, want in de vorige Salarisenquête van ie-net deden nog maar drie op tien dat. De voornaamste redenen om het wél te doen zijn de files en de betere combinatie van werk en gezin. Meer dan vier op vijf ingenieurs kan trouwens ook werken in een flexibel rooster.

Bron: vacature.com, salarisenquête vacature.com en startbaanenquête ie.net