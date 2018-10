Omscholen naar een knelpuntberoep? Dit zijn de premies en voordelen Joni Horemans

08 oktober 2018

11u30

Bron: vacature.com magazine 0 vacature.com Om mensen warm te maken voor een knelpuntberoep, gooit de overheid niet enkel de overtuigingskracht van VDAB in de strijd. Minister van werk Kris Peeters tekende in het zomerakkoord voor een rits nieuwe maatregelen, die de overstap naar knelpuntberoepen aantrekkelijker moet maken. Oók voor mensen die nu al aan het werk zijn.

125 uur extra verlof

Sinds het nieuwe schooljaar heeft elke werknemer in de privé in Vlaanderen recht op 125 uur opleidingsverlof, met behoud van loon. De maatregel kadert in de hervorming van het educatief verlof. De Vlaamse overheid betaalt de loonkosten terug aan je baas, maar in tegenstelling tot vroeger mag jij nu niet meer eender welke opleiding volgen. Het moet gaan om een arbeidsmarktgerichte opleiding, of een studie die aansluit bij een persoonlijk ontwikkelingsplan dat je met een erkende loopbaanbegeleider opstelde. Voor die laatste, niet-erkende opleidingen moet je loopbaancoach ook een attest invullen. Een lijst van arbeidsmarktgerichte beroepsopleidingen die altijd in aanmerking komen, vind je op werk.be.

48 maanden tijdskrediet

Wie zich grondig wil herscholen, komt met 125 uur waarschijnlijk lang niet toe. In dat geval kan je beroep doen op tijdskrediet, met motief opleiding. Je pauzeert dan je huidige job voor maximaal 36 maanden (geheel of gedeeltelijk) om je volop te kunnen concentreren op de leerstof. Volg je een opleiding richting knelpuntberoep, dan verhoogt de overheid de maximale duur vanaf 1 januari 2019 tot 48 maanden. Ook de toegankelijkheid wordt met vijf jaar opgetrokken: voortaan zullen werknemers tot hun 60ste recht hebben op dit type tijdskrediet. Gedurende je afwezigheid van het werk ontvang je geen loon meer van je werkgever, maar krijg je in plaats daarvan een uitkering van de RVA.

Aanmoedigingspremie en opleidingscheques

De vergoeding van RVA wordt berekend op basis van je anciënniteit in de onderneming, maar ligt wel altijd een stuk onder je normale loon. Om dit enigszins te compenseren kan je daarbovenop gedurende twee jaar een Vlaamse aanmoedigingspremie krijgen. Het exacte bedrag verschilt naargelang je voltijds, deeltijds of een vijfde tijdskrediet opneemt. Wil je jouw cursus zelf bekostigen? Dan bestaat het systeem van de opleidingscheques. Wie een knelpuntstudie aanvat, kan ieder jaar voor 250 euro opleidingscheques aanschaffen. De overheid betaalt je de helft terug. In bepaalde gevallen zal de overheid zelfs voor méér dan de helft bijspringen.

Sectorale ondersteuning

Volgens de nieuwe arbeidsdeal moeten de sociale partners op sectoraal niveau nagaan waar de knelpunten liggen. Vervolgens zullen ze sectorale fondsen uitreiken voor opleidingen die de zware tekorten op de arbeidsmarkt kunnen opvullen. Werknemers die zich willen laten omscholen naar een knelpuntberoep in de zorgsector, krijgen dan bijvoorbeeld financiële ondersteuning via de budgettaire reserves van het ‘sociale Maribel’-systeem. Zo wil de overheid het tekort aan arbeidskrachten in bepaalde sectoren bestrijden, de werkdruk bij het huidige personeel verminderen en de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren.

Gratis VDAB-opleiding

Ben je tijdelijk economisch werkloos? Dan kan je bij VDAB volledig gratis een opleiding volgen. Je betaalt dan inschrijvingsgeld noch leermateriaal en kan tijdens je inactieve periode je kennis en vaardigheden bijschaven. Het moet wel om een door VDAB erkende opleiding te gaan. In de opleidingendatabank herken je ze aan het sterretje naast de naam van de opleiding.

Andere opleidingen

Maar ook ergens anders vind je een ruim opleidingsaanbod. Naast de gewone hogescholen en universiteiten, bestaan er veel erkende opleidingscentra voor de om- of bijscholing van volwassenen. Vaak zijn die opleidingen iets gemakkelijker combineerbaar zijn met een (fulltime) job. Cevora heeft zo een stevig aanbod voor bedienden en ook Syntra en Wolters Kluwer zijn sterke spelers, die gespecialiseerde opleidingen voorzien voor wie de overstap naar bijvoorbeeld zelfstandigheid overweegt. En in Brussel investeert de overheid momenteel in een speciale opleidingspool voor tewerkstelling in de bouw.

