Nood aan variatie? Dan is deze werkplek iets voor jou

25 juni 2019

12u00

Wie (ver)bouwplannen heeft, heeft het vast zelf al ervaren. Je weg vinden in het ruime aanbod, is ingewikkeld. Gelukkig kun je met je vragen altijd terecht bij Desco, groothandelaar in sanitair, verwarming en ventilatie. Om je in de toekomst nog beter te ondersteunen, breidt het bedrijf uit en is het op zoek naar versterking. Johan Masscho, filiaalleider in Brugge, geeft je alvast drie goede redenen om te solliciteren.

Technische kennis en commerciële feeling, dat heb je volgens Johan Masscho nodig voor een job bij familiebedrijf Desco. Vanuit het verkooppunt in Brugge adviseren hij en zijn team elke dag tientallen vakmannen en particulieren over de aankoop en installatie van sanitair, verwarming en ventilatie. “Wij gaan met passie en een open vizier in dialoog met onze klanten”, vertelt hij. “Dat is nodig, want het is een sector in volle ontwikkeling. Elke dag komen er nieuwigheden bij.”

Afwisselend en uitdagend werk

Voor de medewerkers en de klanten-installateurs organiseert Desco dan ook regelmatig opleidingen en fabrieksbezoeken. Daarnaast voorziet het bedrijf logistieke steun en professionele omkadering, onder andere via de e-shop. Johan: “Het is onze opdracht om die oplossingen te selecteren die passen bij de plaats en het budget van de klanten. Zelf vind ik dat een van de meest uitdagende kanten van deze job. De afwisseling en de grote verscheidenheid aan producten en materialen maken dat je nooit uitverteld bent.”

Toegankelijke bazen

Johan is al sinds 1999 aan boord bij Desco. Doorheen de jaren zag hij het bedrijf groeien van een kleine regionale speler tot een nationale onderneming met 600 medewerkers en dertig filialen. De verkooppunten zitten verspreid over heel België, waardoor er altijd een toonzaal of toonbank in de buurt is. “Desondanks gaat het er hier nog altijd heel familiaal aan toe”, glundert Johan. “De bazen staan dicht bij je. Je hoeft hier geen blad voor je mond te houden én er wordt naar je geluisterd. Dat is goud waard.”

Sporten met de collega’s

In het team van Johan werken twee toonbank- en drie toonzaalverkopers. Hen noemt hij eerder vrienden dan collega’s. “We hebben een goede band met elkaar kunnen opbouwen, niet alleen vriendschappelijk maar ook sportief. Elke twee à drie maanden plant het bedrijf een sportieve activiteit voor de medewerkers in. Zo was er onlangs nog een initiatie padel. Eén keer per jaar ook gaan we met een groep fietsen in de bergen. Altijd een leuk avontuur!”

