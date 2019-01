Nieuwe regels rond bedrijfswagens: dit moet je weten Loes Liemburg

21 januari 2019

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Van 19 tot 27 januari vindt het Autosalon weer plaats in Brussel. Tijd om inspiratie op te doen voor een flitsende nieuwe bedrijfswagen? Of kies je toch liever voor harde cash in ruil voor je bedrijfswagen? vacature.com zet alle voor- en nadelen van de mobiliteitsmaatregelen nog eens op een rijtje.

Wat is wat?

Met ‘ Cash for Car ’ (ook wel - verwarrend - de mobiliteitsvergoeding genoemd) kunnen werknemers hun bedrijfswagen inruilen voor een maandelijks geldbedrag. Dit extra loon wordt net zo voordelig belast als de bedrijfswagen. De Cash for Car-maatregel is ingevoerd op 1 mei 2018.

Een alternatief is het mobiliteitsbudget : daarmee ruilt de werknemer de bedrijfswagen voor een jaarlijkse som geld waarmee hij zélf zijn (duurzaam) vervoer regelt. Opties zijn: een kleine auto, een elektrische fiets of abonnement op het openbaar vervoer. Het mobiliteitsbudget werd zonet (op 16 januari 2019) dan toch gestemd en zou al in voege gaan op 1 maart 2019.

De ‘Cash for Car’-maatregel

Het doel ervan is om minder auto’s op de baan te hebben, maar het lijkt erop dat niet veel werknemers voor deze nieuwe optie kiezen. Er zijn dan ook wat ‘maars’ aan verbonden.

1. Niet voor iedereen

Niet elke werkgever biedt de mogelijkheid aan en er hangen bepaalde voorwaarden aan vast voor werknemers. Wil je je bedrijfswagen inruilen voor geld, dan moest je in de afgelopen drie jaar minstens 12 maanden een bedrijfswagen hebben. Maar, net omdat de invoering van Cash for Car zo onsuccesvol was, zouden de voorwaarden in de toekomst wel versoepelen. Ook als je geen bedrijfswagen hebt, maar er wel recht op hebt, zou je binnenkort kunnen kiezen voor Cash for Car.

2. Auto’s zijn duur

Om een weloverwogen keuze te maken moet je natuurlijk wel weten wat jouw bedrijfswagen jou oplevert, en hoeveel loon je ervoor in de plaats zou krijgen. In veel gevallen betekent het inleveren van de bedrijfswagen bijvoorbeeld dat er opnieuw een eigen auto moet komen. Die kosten (aankoop + verkeersbelasting, onderhouds- en verzekeringskosten, tanken) heb je met een bedrijfswagen niet.

Hoeveel geld je voor je bedrijfswagen zult krijgen, bereken je met de formule cataloguswaarde x 6/7 x 20 procent. Komt de wagen met een tankkaart, dan geldt de cataloguswaarde x 6/7 x 24 procent. Dus: een firmawagen met een cataloguswaarde van 31.000 euro, levert op jaarbasis maximaal 5.314 euro op zonder tankkaart en 6.377 euro met tankkaart.

3. Handig als je de auto eigenlijk niet nodig hebt

Gebruik je je bedrijfswagen weinig, dan is de kans groot dat je voordeliger uit bent met extra loon. Mensen die niet ver van hun werk wonen en die de wagen eigenlijk niet nodig hebben om hun job te doen, hebben maar weinig voordeel van hun bedrijfsauto. De ‘cash’ kiezen is vermoedelijk ook een interessante optie voor gezinnen waar al twee bedrijfswagens op de oprit staan. Als jullie in de praktijk genoeg hebben aan één auto, dan wordt de geldoptie interessanter.

4. Kilometers niet meer vergoed

Moet je van ver komen, dan weegt cash zelden op tegen de auto. Bedenk ook dat je met een mobiliteitsvergoeding geen recht meer hebt op een tussenkomst van je werkgever voor woon-werkverkeer. Woon je ver, dan is de mobiliteitsvergoeding waarschijnlijk te laag om je reiskosten te dekken. En krijg je wel een vergoeding, dan wordt die beschouwd als loon, zodat je belastbare inkomen stijgt.

5. Cash blijft vast bedrag

Tot slot is het ook onhandig dat het bedrag van de mobiliteitsvergoeding vastligt. Als je promotie krijgt en daar een grotere bedrijfswagen bij zou horen, dan merk je dat niet aan je mobiliteitsvergoeding. Je zou die bedrijfswagen eerst weer moeten gebruiken, twaalf maanden lang, voor je hem kunt inleveren voor een hoger loon. Opgelet: ook deze voorwaarde zou versoepeld worden.

Conclusie

Het lijkt er dus op dat de ‘Cash for Car’-regeling eerst nog veel kinderziektes moet uitzweten voor die echt aantrekkelijk wordt. Het bovengenoemde mobiliteitsbudget heeft dan misschien toch iets meer kans van slagen.

