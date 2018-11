Niet gelukkig in je job? Dit zijn de slechtste excuses om niet te veranderen Joni Horemans

27 november 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com We slijten veel uren op ons werk. Aangezien tijd kostbaar is en niet oneindig, zorg je er dus maar beter voor dat je je ook goed voelt op het werk. Jammer genoeg kan niet iedereen dat zeggen. Sommige mensen veranderen dan van baan, maar te veel anderen gebruiken liever een excuus om toch maar geen actie te moeten ondernemen, met alle gevolgen van dien. Dit zijn de slechtste excuses om te blijven zitten in een job waarin je je niet goed voelt.

Excuus 1: “Ik vind toch niets beters”

Als je ongelukkig bent op je werk, heb je waarschijnlijk niet echt je droombaan - al kan het ook in een droombaan soms mislopen, door bijvoorbeeld te veel werkdruk of een slechte baas. Je eerste opdracht is uitzoeken waarom je je job niet graag doet. Is het inhoudelijk niet jouw ding? Of stoor je je eerder aan de context (baas, collega’s,…) of bedrijfscultuur? Eens je de oorzaak van je ongenoegen ontmaskerd hebt, kan je bepalen wat je wel wilt. Tegenwoordig kan je hier heel gemakkelijk professionele hulp voor vinden, zoals een loopbaanbegeleider. Ook op het internet vind je professionele adviezen die je kunnen helpen in je zoektocht naar beter werk.

Excuus 2: “Geen tijd om nieuw werk te zoeken”

Voor een toffe job mag je best wat moeite doen. Uiteraard kan tegenslag altijd een factor zijn, maar als je hard genoeg probeert, verhoog je je kansen op een leuke job aanzienlijk. Van passief bij de pakken blijven zitten gaat in ieder geval niemand beter worden. Máák dus tijd voor een zoektocht naar nieuw werk. Reserveer een vast moment om vacatures uit te spitten en neem eventueel verlof om te kunnen solliciteren. Je goed voelen op de plek waar je 40 uur per week doorbrengt is van te cruciaal belang voor je algemene geluksgevoel.

Excuus 3: “Het zal wel veranderen”

Na één akkefietje of ruzie op het werk weglopen, getuigt niet van veel karakter. Maar er zijn grenzen, en die moet je voor jezelf duidelijk stellen. Blijft een probleem zich voordoen en heb je –zonder resultaat- alles geprobeerd wat in je macht ligt om het op te lossen? Dan moet je misschien aanvaarden dat het ijdele hoop is nog langer te wachten op verbetering. Geen enkele job is alleen maar rozengeur en maneschijn, maar de goede momenten moeten opwegen tegen de slechte. Als de balans niet meer duidelijk positief is, zou het naïef zijn op die plek je tijd te blijven verspillen.

Excuus 4: “Ik wil mijn inkomen niet verliezen”

Iedereen heeft geld nodig om te kunnen leven, daar moeten we niet flauw over doen. En veel mensen zitten nu eenmaal ook niet in een positie om naar een ‘droomjob’ te kunnen hengelen. Aan de andere kant: je doodongelukkig lopen voelen puur om geld te verdienen, is ook niet ideaal. Er zijn best wel wat alternatieve opties te bedenken: dezelfde job gaan doen in een ander bedrijf of een andere sector, onderhandelen over je loonpakket of meer vakantiedagen...

Excuus 5: “Ik ben toch geen opgever?”

Misschien heb je al zodanig veel energie in je slechte job gestoken, dat je gelooft dat je nu niet meer terug kan en moet doorzetten. Niets is minder waar! Met koppigheid kom je doorgaans niet ver. Elke minuut die je verder in een ondankbare job steekt, is er één te veel. Zet je trots aan de kant en geef vooral je zoektocht naar iets dat beter bij jou past niet op.

