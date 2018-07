Niemand wil harder werken dan de baas, blijkt uit onderzoek UGent Verhelderend UGent-onderzoek naar onze jobtevredenheid Piet Verbeest

27 juli 2018

11u40

Bron: vacature.com magazine In deze tijden van grote arbeidskrapte is het enorm belangrijk om goede krachten aan boord te kunnen houden. Een onderzoek van de UGent legt voor het eerst bloot welke centrale rol de functieverwachtingen van de leidinggevende daarin vervullen. Zij kunnen de jobtevredenheid van zijn medewerkers een enorme boost geven. Of net niet, natuurlijk.

De vakgroep Personeels- en Organisatiemanagement van de Universiteit Gent verdiept zich al een hele tijd in de factoren die er mee voor zorgen dat we ons goed voelen op het werk. "Volgens de social cognitive theory of job satisfaction heeft de sociale context waarbinnen we moeten fungeren sowieso een heel grote impact", vertelt professor Mieke Audenaert. "Maar tot nu toe bleef de rol van de functieverwachtingen van de directe leidinggevende daarin sterk onderbelicht. Nochtans lijdt het geen twijfel dat die echt wel doorslaggevend kan zijn."

"We leven in tijden waarin er aan de mensen steeds hogere eisen worden gesteld. Vele organisaties moeten het met minder middelen doen en vertalen dat door naar almaar strakkere resultaatsdoelstellingen. Op zich hoeft dat niet onoverkomelijk te zijn. Veel mensen putten net energie uit een interessante job op maat van hun intrinsieke capaciteiten. Werk met een zekere autonomie en verantwoordelijkheid, waarin je ruimte krijgt voor eigen initiatief en je je gesteund weet door je leidinggevende, is voor de meesten van ons een belangrijke bron van welzijn. Mensen zien het als een blijk van appreciatie om van hun organisatie uitdagende maar tegelijk haalbare objectieven te krijgen. En wie lekker in zijn vel zit, presteert gewoon ook beter."

"We leven in tijden waarin er aan de mensen steeds hogere eisen worden gesteld. Vele organisaties moeten het met minder middelen doen en vertalen dat door naar almaar strakkere resultaatsdoelstellingen." Professor Mieke Audenaert

"Als je ervaart dat de lat voor jou in de praktijk beduidend hoger ligt dan voor je chef, krijgen we een heel ander verhaal", vult professor Adelien Decramer aan. "Je voelt je niet fair behandeld, verliest stilaan je motivatie en haakt langzaam maar zeker af. In het besef dat directe leidinggevenden het scharnier vormen voor de goede werking van de organisatie moeten werkgevers er absoluut over waken dat de werklast eerlijk verdeeld wordt. Anders kunnen er wel eens grote problemen ontstaan. Wie niet meer gelukkig is op het werk is bijvoorbeeld veel vatbaarder voor een burn-out. Al kunnen mensen die net heel tevreden zijn over hun job en zelfs blij zijn met de hoge eisen waaraan ze moeten voldoen even goed ernstige gezondheidsklachten krijgen. Er is sowieso een limiet aan de lasten die we aankunnen. Het komt er altijd weer op aan om een werkbaar evenwicht te vinden. Bovendien mogen we zeker niet veralgemenen: sommige mensen worden liever niet te veel op de proef gesteld. Dat moeten we uiteraard ook respecteren."

Publieke sector onder druk

Om de precieze invloed van de leidinggevende op de jobtevredenheid van zijn teamleden te achterhalen, formuleerde het onderzoeksteam van de UGent in nauw overleg met professor Lynn Shore van de Colorado State University - een wereldautoriteit op het vlak van de Employee-Organization Relationship - een aantal hypotheses. Vervolgens toetsten ze die af bij een grote Vlaamse overheidsinstelling.

"Het was een bewuste keuze om ons onderzoek specifiek daar te voeren", verduidelijkt Mieke Audenaert. "De publieke sector is tegenwoordig een behoorlijk veeleisende werkomgeving. In een context van krimpende budgetten hebben innovatieve performance managementsystemen er een steeds grotere impact. Ambtenaren van elk niveau moeten zowel kwalitatieve als kwantitatieve doelstellingen halen. Vroeger werd er vaak wat meewarig gedaan over overheidsadministraties maar tegenwoordig zijn er verschillende FOD's (federale overheidsdiensten) en overheidsinstellingen waar de organisatie echt wel op punt staat. Iedereen weet er perfect wat hem of haar te doen staat."

Adelien Decramer: "We legden onze gestructureerde bevraging voor aan 947 medewerkers en 224 leidinggevenden. Onze eerste stelling was dat medewerkers sneller tevreden zijn over hun job als er door de band evenveel van hen verwacht wordt als van hun superieuren. Die hypothese werd door onze enquête bevestigd. Als iedereen ongeveer op hetzelfde - hoge of relatief lage - niveau moet presteren, kunnen de mensen daar doorgaans goed mee leven."

Lees ook: Deze jobs oefen je moeiteloos uit tot je pensioen

Hoge lat doet mensen groeien

De tweede hypothese luidde dat niet alleen de overeenstemming van de functieverwachtingen tussen medewerker en leidinggevende, maar ook de hoogte ertoe doet. Hogere eisen hebben een onmiskenbaar motiverend effect, omdat ze duidelijk maken dat je bijdrage belangrijk is en dat de organisatie jouw competenties nodig heeft om de steile ambities te kunnen waarmaken. Bovendien vermoedden de onderzoekers dat de jobtevredenheid van werknemers algemeen stijgt als er van iedereen veel wordt verwacht dan als het allemaal niet zo nauw steekt. Ook deze stelling blijkt te kloppen. Mieke Audenaert: "Prikkelende doelen geven mensen de kans om zich voluit te ontwikkelen. Als ze zelfstandig initiatieven mogen ontplooien en ongeremd hun eigen ei kunnen leggen, doen ze de organisatie mee groeien. De leidinggevende heeft er bovendien baat bij om die motiverende omgeving mee in de hand te werken. Aangezien zijn prestaties deels op die van zijn medewerkers steunen, heeft hij veel te winnen bij een goed draaiend team. Hij zal dan ook meer geneigd zijn om zijn medewerkers zo te coachen dat ze hun prestatiedoelstellingen effectief kunnen halen."

Hogere eisen hebben een onmiskenbaar motiverend effect, omdat ze duidelijk maken dat je bijdrage belangrijk is en dat de organisatie jouw competenties nodig heeft.

Adelien Decramer: "Wat daar ook bij speelt, is dat uitdagende doelstellingen leidinggevenden de nodige legitimiteit geven om voor hun medewerkers makkelijker als een rolmodel te fungeren. Mensen zijn - al dan niet bewust - sneller geneigd om een tandje bij te steken als ze voelen dat hun chef er ondanks zijn veeleisende takenpakket alles aan doet om hen de nodige ondersteuning te kunnen bieden."

Elementair fair

Tot slot verwachtten de HRM-wetenschappers van de UGent nog dat hun onderzoek zou aantonen dat hogere functieverwachtingen voor de ondergeschikte dan voor de leidinggevende principieel tot meer ontevredenheid leidt dan in het omgekeerde geval. Maar dat kwam er niet echt uit. Werknemers blijken in beide situaties in gelijke mate misnoegd, los van de kant waarnaar de balans doorslaat. Mieke Audenaert: "Daarvoor zien we twee verschillende verklaringen. Zo is het de logica zelve dat we er niet vrolijker van worden als we dag na dag moeten constateren dat we een zwaardere job hebben dan onze superieur. De social comparison theory leert ons dat we ons sowieso altijd met anderen vergelijken. Het is normaal dat we niet blij zijn als we harder moeten werken dan iemand die een hogere sociale status geniet en meestal ook meer verdient. Ontbreekt het onze organisatie aan elementaire eerlijkheid op dat vlak, dan gaat zich dat uiteindelijk wreken in een lagere efficiëntie en productiviteit: we gaan na verloop van tijd beduidend zwakker presteren. Moeten we ons systematisch dubbel zo hard plooien als anderen, dan komt er onvermijdelijk een moment waarop we het bij wijze van spreken laten schieten."

"Het is normaal dat we niet blij zijn als we harder moeten werken dan iemand die een hogere sociale status geniet en meestal ook meer verdient." Professor Mieke Audenaert

"Als daarentegen de functieverwachtingen van de leidinggevende veel hoger zijn dan die van ons, gaat een ander mechanisme spelen, namelijk dat van de rolambiguïteit", vult Adelien Decramer aan. "De kans is groot dat de chef in de praktijk zelf ook hogere eisen aan zijn mensen gaat stellen dan wat formeel aan hun job gelinkt is. Waarop die medewerkers uiteraard gaan opwerpen dat die extra taken niet in hun functiebeschrijving staan. Eigenlijk verwachten we van onze leidinggevende vooral duidelijkheid. Merken we dat hij zich het vuur uit de sloffen moet lopen om zijn eigen hoge doelstellingen waar te maken, dan zullen we mogelijk zelf ook sneller bereid zijn om die extra mijl te lopen. We gaan dan zijn gedrag en attitudes zelfs imiteren, in de hoop het team daarmee zo goed mogelijk te kunnen helpen. Maar het omgekeerde geldt zeker ook: het is niet bepaald heel inspirerend om in een omgeving te werken waarin er van jou duidelijk minder verwacht wordt dan van je leidinggevende. Dwingen de omstandigheden ons ertoe om systematisch onder onze intrinsieke capaciteiten te presteren, dan vervelen we ons op den duur te pletter en kunnen we wel eens in een bore-out sukkelen."

Inzetten op de professionele context

"Alles samen zorgt ons onderzoek dus toch wel voor een aantal vernieuwende inzichten", besluit Mieke Audenaert. "Het inhoudelijke aspect van een job is natuurlijk heel belangrijk voor onze jobtevredenheid maar bepaalt op zich niet alles. De hele context errond speelt ook een cruciale rol. En heel veel hangt daarbij af van de manier waarop de job van de leidinggevende wordt ingevuld. Als de organisatie heel sterk op ons rekent, stijgen we met plezier boven onszelf uit. Maar als de normen voor onze directe chef beduidend hoger of lager liggen, vinden het allemaal plots veel minder leuk."

