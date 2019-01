Gesponsorde inhoud Net als Steven op zoek naar de job van je leven? Adecco maakt er vast werk van Adecco

06 januari 2019

12u00

Het aantal vacatures blijft pieken. Toch lijkt het moeilijker dan ooit om werk te vinden dat helemaal bij je past. Adecco staat daarom graag aan je zijde om je de job van je leven te bezorgen. Wil je meteen een vast contract, proef je liever van verschillende bedrijfsculturen of zoek je een compleet nieuwe uitdaging? Het verhaal van Steven maakt duidelijk hoe Adecco altijd uitgaat van je sterktes, wensen en dromen.

Steven, een mechanieker met meer dan twintig jaar ervaring op de teller, zocht na een arbeidsongeval een andere job. “Dat was voor mij onbekend terrein”, verduidelijkt hij. “Adecco stelde me voor om het als technieker te proberen bij Volvo-distributeur SMT. Mijn arm bleek echter te zwaar beschadigd, waardoor ik die functie helaas niet langer kon verderzetten. Een grote teleurstelling, want ik voelde mij meteen in mijn sas bij SMT.”

Oog voor onontgonnen talent

Dat het klikte tussen Steven en zijn nieuwe werkgever, was ook Adecco-consultant Yannick Godfirnon niet ontgaan. “Steven toonde veel enthousiasme, een grote leergierigheid en zin om te werken. Naast die soft skills, vormde zijn technische bagage een grote troef. We zochten samen met SMT naar een functie waarbij zijn blessure Steven niet zou afremmen.” Adecco en SMT kozen voor een volledige koerswijziging. Ze stoomden Steven via een beginnerscontract klaar voor de functie van technisch-commercieel bediende, wat tot zijn grote vreugde enige tijd resulteerde in een vast contract. “Het beginnerscontract maakt het mogelijk om gedurende drie maanden de nodige basisvaardigheden en jobspecifieke vaardigheden aan te scherpen. Het vormt een mooie springplank naar een vaste job. Die benadering past helemaal bij Adecco, aangezien we altijd oog hebben voor de – soms onontgonnen – talenten van onze kandidaten”, verduidelijkt Yannick.

Begeleiding en ondersteuning

Steven beschouwt de opleiding als een verrijking. “Ze diepte mijn schrijfvaardigheid, computer- en productkennis uit, waardoor ik mij meteen sterker voelde in mijn functie”, blikt hij terug. “Adecco stond gedurende het volledige traject aan mijn zijde. De consultants peilden naar mijn welbevinden, vooruitgang en ervaringen op de werkvloer. Samen met mijn leidinggevenden en collega’s bij SMT gaven ze me het gevoel dat ik er nooit alleen voor stond.”

De snelste weg naar een vast contract

De heroriëntatie van Stevens loopbaan bleek een schot in de roos. Adecco helpt op die manier meteeen grote misvatting de wereld uit: de HR-dienstverlener beperkt zich lang niet alleen tot tijdelijke opdrachten. “Integendeel, Adecco biedt almaar meer mensen meteen een vaste job aan”, verduidelijkt manager candidate marketing Annick Peeters. “Werkgevers weten immers dat we erin slagen om de meest geschikte kandidaat aan de geknipte job te koppelen. Niet zelden krijgen sollicitanten dankzij onze inbreng een reële kans om de werkgever van hun talent te overtuigen, daar waar dat anders niet het geval zou zijn. Dat resulteert vaak in een lange en duurzame samenwerking.”

Het ideale antwoord op de ‘war for talent’

Steven heeft alleen maar lovende woorden voor zijn werkgever en de consultants van Adecco. “ Zowel Adecco als SMT boden mij de kans om mezelf in een nieuwe functie te ontplooien. Ik wist vooraf niet dat ik die capaciteiten bezat, maar oefen nu dankzij het vertrouwen en de begeleiding van Adecco en SMT een job uit die me veel voldoening schenkt. Ik denk dat de persoonlijke benadering van Adecco de zoektocht van zowel sollicitant als werkgever een stuk makkelijker maakt.”

