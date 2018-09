Nachtwerk lastig? Dit zijn zes voordelen Anneleen De Leyn

06 september 2018

08u00

Bron: vacature.com 1 vacature.com Veel mensen zien nachtwerk als iets onaantrekkelijks. De redenering is: je mag je bioritme én je sociaal leven vaarwel zeggen. Toch zijn er ook best veel voordelen aan werken als de rest van de wereld slaapt.

1. Meer tijd overdag

Als er nu één groot voordeel is aan nachtwerk, dan is het wel die zee van tijd die je hebt terwijl iedereen op het werk zit. Oké, je moet natuurlijk ook een beetje slapen overdag, maar verder kan het best genieten zijn om overdag de typische avond- of weekenddingen te kunnen doen. In de supermarkt voel je je met je winkelkar niet in een botsauto zoals op zaterdag. Je hoeft ook geen verlof te nemen voor een afspraak bij de dokter, kapper of bank bijvoorbeeld. Of je kan gewoon eens iets leuks doen, zoals een (rustig!) museum bezoeken of een rimpelloos zwembad induiken, naar de film gaan of een koffie drinken met een vriend(in) die vrij is. Overdag is het nu eenmaal zelden ergens druk.

2. Nooit meer in de file

Ook op de weg is het een pak aangenamer want je kan de spits mijden. Gedaan met aanschuiven van en naar het werk, als dat geen supervoordeel is!

3. Een mooi inkomen

Nachtwerk is ook financieel interessant. Je moet vaak minder uren werken voor evenveel loon. De toeslag in de zorgsector bijvoorbeeld kan zelfs oplopen tot 35 procent.

4. Bye bye maandaggevoel

Ben jij iemand die al van zondagavond met ‘de blues’ zit omdat het morgen maandag weer een werkdag is? Nachtwerkers starten niet op maandagochtend, dus daar heb je ook al geen last van.

5. Je werkt efficiënter

Nachtwerk gebeurt vaak in een kleiner team. Veel kans dus dat je het met minder collega’s moet stellen, wat ook best aangenaam werken kan zijn. En vooral: je werkt efficiënter net omdat je minder afleiding hebt van collega’s.

6. Dubbel en dik genieten van een vrije avond

Als je een nacht níet moet werken, dan is dat dubbel en dik genieten. De zetel op je avondje thuis voelt nog zo zacht. Een avondje cinema of restaurant? Daar geniet je intens van. Want van ongewone, niet-dagelijkse dingen, geniet een mens toch veel meer?

