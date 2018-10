Most wanted op Tinder: mannen met deze jobs Anneleen De Leyn

25 oktober 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Uit onderzoek blijkt de populaire datingapp Tinder toch iets minder oppervlakkig dan we op het eerste gezicht zouden denken. Niet alleen de profielfoto bepaalt of we hem (of haar) naar rechts swipen, ook iemands job speelt blijkbaar een grote rol.

Tinder liet al meerdere keren onderzoeken welke jobs het populairst zijn bij het swipen. Een recent onderzoek uit 2018 (gebaseerd op Tinderprofielen uit de United States) concludeert dat vrouwen het meest op zoek zijn naar mannen met de volgende vijftien beroepen. Vooral de creatievelingen scoren; op 1 staat interieurvormgever, met nog drie andere creatieve beroepen in de top 7: public relations, communicatie, producer en grafisch vormgever scoren hoog. Model sluit aan op dit rijtje op plaats 8.

Man in uniform

A man in a uniform blijft nog steeds populair in 2018. Op 2 staat terugkomer uit eerdere onderzoeken: piloot. Nog net binnen de top 15 staat ook de klassieker brandweerman, wat dus zowel een jongens- als meisjesdroom blijkt.

En rijk, aub

Money money money doet het ook nog altijd goed: vrouwen verkiezen nog steeds iemand met een goed gevulde portemonnee zoals een advocaat (4e meest populaire beroep) of een ingenieur (op 10). Of ze voor een dierenarts (plaats 11) vallen voor zijn loon of voor zijn grote hart voor dieren, is niet duidelijk.

Bijrollen

Heel wat vrouwen vinden een man in de medische wereld best sexy. Het beroep van arts of dokter is blijkbaar niet zo populair. De assistent van de dokter is dat, om welke hersenkronkel dan ook, dan weer wel. Hierbij aansluitend is ook de paramedicus populair. Vrouwen kiezen dus vooral voor de bijrollen in de medische wereld. Een chiropractor is ook erg in trek, wellicht handig voor als er iets scheef zit.

Maar ook een gewone, bescheiden leerkracht doet het blijkbaar lang niet slecht bij vrouwen. Is het omdat vrouwen graag luisteren? Of omdat iemand die het goed kan uitleggen, het ook goed doet?

Wie onderneemt, zal wel een sterke persoonlijkheid hebben, moeten vrouwen denken. En dus zitten ondernemers nog nét binnen deze populaire mannenberoepen-top 15.

De hitlist van most wanted mannenberoepen:

1/ Interieurvormgever

2/ Piloot

3/ Doktersassistent

4/ Advocaat

5/ Pr - Communicatie

6/ Producer

7/ Grafisch vormgever

8/ Model

9/ Pas afgestudeerde

10/ Ingenieur

11/ Dierenarts

12/ Leerkracht

13/ Chiropractor

14/ Brandweerman en paramedicus

15/ Ondernemer

Oefen jij geen enkele van deze jobs uit? Geen nood, je hoeft nu heus niet van job te veranderen. Er zijn genoeg andere manieren om indruk te maken op Tinder. Een goeie tip: gebruik je hond of kat niet als profielfoto en schrap die cliché openingszin. Succes!

Lees ook:

Dankzij deze tips onderhandel jij een beter loon

De beste manier om het loon van je collega te weten te komen

Dit zijn de tien bestbetaalde jobs in België

Bron: vacature.com.

Meer over Tinder