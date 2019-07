Most wanted: deze vijf technische profielen vacature.com productie en techniek

09 juli 2019

08u30

Op tijd wakker worden in een lekker warm of juist koel huis, een kopje koffie en dan in de auto naar het werk: elke dag hebben we heel wat comfort en gemak te danken aan allerlei technici.

Elektrotechnicus

We hebben het misschien niet altijd door, maar we hebben veel te danken aan elektrotechnici. Denk aan de koelkast, de televisie, je wekker en je koffiemachine... zelfs de boiler van de verwarming draait op elektriciteit! Elektrotechnici zorgen ervoor dat we gedachteloos de was kunnen doen, stofzuigen en naar muziek luisteren. Deze specialisten maken, repareren en onderhouden de apparaten waar we niet meer zonder kunnen.

Onderhoudstechnieker

Fabrieken en werkplaatsen zouden gauw stil komen te liggen zonder onderhoudstechnici die de machines draaiende houden. Ook op vliegvelden, bij energiemaatschappijen en bierbrouwerijen zijn onderhoudstechnici aan het werk. Deze experten lossen defecten op, plegen algemeen onderhoud, houden machines up-to-date en beheren de voorraad reserveonderdelen. Ze staan dag en nacht paraat om de productie goed en efficiënt te laten verlopen.

Automecanicien

Hoewel we proberen te vergroenen, is de auto vaak nog onmisbaar in ons leven. De kinderen moeten naar school en hobby’s, we pendelen naar ons werk en in het weekend gaan we een dagje uit. Snelle reparatie bij panne is vaak dan ook eerder noodzaak dan luxe. Een automonteur helpt ons weer de weg op en zorgt bovendien voor onze veiligheid: een heel belangrijk beroep! Ook ambulances, vrachtwagens en bussen worden aan de vaardige handen van automecaniciens toevertrouwd.

Waterzuiveringstechnicus

Hoewel auto’s en stroom belangrijk zijn, is water natuurlijk een echte eerste levensbehoefte. Zuiver en veilig drinkwater is nodig voor ons voedsel, onze dieren en planten, maar ook voor de douche, wasmachine en vaatwasser. Waterzuiveringstechnici hebben de gewichtige taak om machines en waterleidingen te onderhouden, de kwaliteit van het drinkwater te controleren en gezondheids- en veiligheidsnormen toe te passen.

ICT-specialist

Tot slot zijn ook IT’ers onmisbaar in onze moderne wereld; ICT-specialist is zelfs een klassiek knelpuntberoep. In bedrijven spelen zij een ondersteunende rol, waarbij ze enerzijds technisch onderlegd moeten zijn, en anderzijds collega’s moeten helpen met ICT-problemen. Sociale vaardigheden zijn dus heel belangrijk in deze job. Voor goed werkend internet, de juiste hard- en software, probleemoplossing en onderhoud zijn we afhankelijk van bekwame IT-collega's.

