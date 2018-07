Mooi salaris zonder hoog diploma? In deze salesjobs kan het vacature.com sales

Met gemiddelde bruto maandlonen van 3.400 euro is de verkoop een interessante functiecategorie. Ook als je geen hogere studies hebt gedaan, sla je met de juiste houding een goedbetaalde job aan de haak.

Verkoopmedewerker

Als je je zinnen gezet hebt op een job als verkoopmedewerker, ligt de arbeidsmarkt aan je voeten. De keuzes zijn ontelbaar. Is mode je ding? Dan zit je goed in de retailsector. Of wil je je kennis over auto’s delen? Ook dan hoef je niet lang te zoeken naar je volgende carrièrestap in de automobielindustrie.

Je moet een verzorgd voorkomen hebben, maar wat diploma’s betreft, is iedereen welkom. Het mooie aan deze functie is dat je zeker mag zijn van doorgroeimogelijkheden. Met een paar jaar ervaring achter de kiezen, schop je het tot manager. Knap maandloon gegarandeerd!

Vertegenwoordiger

Ook als je op pad gestuurd wordt om te verkopen, is een verzorgd voorkomen belangrijk. Je bent dan ook het wandelend gezicht van je werkgever. Als vertegenwoordiger heb je twee hoofdtaken: bestaande klanten tevreden houden, en nieuwe klanten overtuigen. Hun wensen en bekommernissen verzamel je en breng je terug naar je werkgever.

Met andere woorden: je bent een cruciale schakel voor het salesdepartement tussen je organisatie en de klant, en wordt daar ook naar betaald. Die (spontane) bezoekjes doe je met een bedrijfswagen, wat een mooi extra voordeel is.

Customer servicemedewerker

De “dienst-na-verkoop” moet vlekkeloos verlopen, anders verlies je de klanten waar je collega’s van verkoop en vertegenwoordiging zo hard voor gewerkt hebben. In customer service spelen jouw sprankelende persoonlijkheid, talenknobbel en oplossingsgericht denkvermogen een sleutelrol.

Het fijne aan deze functie is dat je voor een job kan kiezen die die talenten koppelt aan je favoriete manier om te communiceren met de klant: face-to-face, aan de telefoon, via mail of zelfs via live chat. Betaald worden om op Facebook te zitten? Daar tekenen velen voor.

Zelfstandige uitbater

Je kan ook een heel andere weg bewandelen in de sales. Misschien droom je van een eigen zaak, maar heb je daar de financiële middelen niet voor. Grote bedrijven met filialen over het hele land – denk aan krantenwinkels en broodjeszaken in treinstations – zijn op zoek naar uitbaters die op zelfstandig basis de zaak runnen.

Je bent een vroege vogel en moet resultaten halen, zonder dat een baas over je schouder meekijkt. Een gezonde portie stressbestendigheid is aangewezen, want lange rijen ongeduldige klanten tijdens de spits is een dagelijkse realiteit!

