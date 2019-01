Mindfulness op de werkvloer: vijf praktische aanbevelingen Piet Verbeest

11 januari 2019

08u00

Bron: vacature.com magazine 0 vacature.com Stiltedagen, een workshop mindfulness tijdens de lunch en twee keer per week yoga: stress op het werk is een big issue voor veel werkgevers, die steeds meer van hun werkkrachten zien ten onder gaan aan burn-outs, en dus zijn de initiatieven om stress tegen te gaan niet van de lucht. Bedrijfspsychologe Anouk Decuypere legt uit hoe mindfulness ook tot meer harmonie kan leiden op de werkvloer.

1. Leidinggevenden eerst

Voor bedrijven is het in eerste instantie vooral interessant om de leidinggevenden op cursus mindfulness te sturen. Dankzij hun voorbeeldfunctie kan hun menselijke en zorgzame aanwezigheid een stabiele basis vormen voor een gezondere organisatie. Een chef die hoog scoort op mindfulness verbetert het welzijn van zijn medewerkers en hun werk-privébalans en verhoogt ook hun performantie. Uit studies blijkt bovendien dat vooral jonge, nog wat onervaren leidinggevenden na zo’n opleiding vaak een substantiële vooruitgang boeken.

2. Je kan niemand verplichten

Deelname aan een training mindfulness moet altijd op vrijwillige basis te gebeuren. Niet iedereen heeft er nood aan of wil er ook daadwerkelijk mee aan de slag. Als je weinig of niet gemotiveerd bent, begin je er beter niet aan. Een klassiek programma loopt over acht weken, duurt telkens drie uur per sessie, en vraagt daarnaast nog om dagelijkse oefeningen.

Lees ook: Last van een winterdipje? Zo ga je toch elke dag welgemutst naar je werk

3. Creëer een mindful-vriendelijk klimaat

Mindfulnesstrainingen kunnen maar met succes naar de werkvloer worden vertaald als de hele organisatie dat actief ondersteunt. Kleine gedragsveranderingen maken daarbij al een groot verschil. Kies bijvoorbeeld bewust voor meer ‘singletasking’, laat je mailbox niet permanent open staan en haal tijdens meetings de gsm’s van tafel.

4. Vooral preventief nut

Mindfulness zorgt voor een hogere jobtevredenheid, een grotere bevlogenheid op de werkvloer en verlaagt het risico op emotionele uitputting. De medewerkers blijven gezonder en productiever en ze nemen beter onderbouwde beslissingen. Goed om te weten: veel ziekenfondsen betalen mindfulnesscursussen tegenwoordig gedeeltelijk terug. Mensen met ernstige problemen, zoals een burn-out of een (klinische) depressie, zoeken wel best eerst individuele professionele hulp.

5. Geen passe-partout

Aangezien mindfulness in grote mate op zelfhulp steunt, komen organisaties al eens in de verleiding om het ook aan te bieden om mensen beter bestand te maken tegen een onredelijk hoge werkdruk of om de negatieve effecten van een herstructurering te verzachten. Dat kan uiteraard nooit de bedoeling zijn. Een keuze voor mindfulness moet altijd gepaard gaan met de juiste waarden en doelstellingen. Het ontslaat werkgevers dus niet van de verantwoordelijkheid om een samenhangend hr-beleid te ontwikkelen en stressgerelateerde klachten op de werkvloer structureel aan te pakken.

Lees ook:

5 jobs waarin je jezelf kunt blijven ontwikkelen

Vastgeroest in je job? Zo ontsnap je eruit

Professor sociologie: “Langer werken zou een uitdaging moeten zijn, geen straf”

Bron: vacature.com.