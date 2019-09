Met een tijdelijk contract verdien je (veel) minder Matthias Van Milders

25 september 2019

07u30

Bron: vacature.com 0 Salaris Werk je met een contract van bepaalde duur of doe je een interimjob? Dan is de kans reëel dat je loon een stuk lager is dan dat van werknemers met een contract van onbepaalde duur.

Het gemiddeld bruto maandloon van een voltijdse werknemer met vast contract bedraagt 3.597 euro, zo becijferde Statbel, het Belgisch statistiekbureau. Voor een werknemer met een contract van bepaalde duur (2.563 euro) en een interimcontract (2.487 euro) is dat een pak minder. Tijdelijke werknemers zijn gemiddeld ook heel wat jonger (32 jaar) dan werknemers met een contract van onbepaalde duur (41 jaar). Tenslotte is er ook een verschil in het opleidingsniveau. Van de werknemers met een contract van onbepaalde duur, volgde 37 % hoger onderwijs. Bij degenen die het moeten stellen met een contract van bepaalde duur (30 %) of een interimcontract (23 %) is dat cijfer lager.

Zwakker profiel

Het feit dat werknemers met een tijdelijk contract aanzienlijk minder verdienen, verrast hoogleraar Ive Marx (Universiteit Antwerpen) niet. “Het blijken vaker mensen met een zwakker arbeidsmarktprofiel te zijn. Ze zijn korter geschoold, maar hun potentieel wordt misschien ook wat lager ingeschat. Aan sterke kandidaten zijn werkgevers sneller geneigd een contract van onbepaalde duur te geven. Tijdelijke contracten zijn ook meer schering en inslag in de wat zwakkere sectoren. In de technologie, de farmacie of de financiële sector is er echt wel een concurrentiestrijd om het beste talent. Daar zal men automatisch betere voorwaarden aanbieden.”

Dubbel nadeel

“Werknemers met een tijdelijk contract zijn vaak mensen die qua job moeten nemen wat ze kunnen krijgen”, gaat Marx verder. “Er zijn natuurlijk grote verschillen binnen de groep. Hier aan de universiteit werken heel veel mensen met een tijdelijk contract. Maar dat zijn mensen die heel wat goede perspectieven hebben in hun leven en vaak een goed cv hebben. Ze kiezen bewust om eerst een aantal jaren aan de universiteit te werken of een doctoraat te maken. Dat zijn mensen die helemaal niet zo slecht verdienen. Hun situatie is natuurlijk helemaal anders dan die van iemand die in de distributie een uitvoerende taak heeft. Wellicht moet die het werk aannemen dat hem of haar wordt aangeboden en vaak is dat uitzendarbeid of tijdelijke arbeid.” Die tijdelijke werknemers kampen met een dubbel nadeel. Ze verdienen een pak minder én hun arbeidssituatie is onzeker. Vergeleken met andere Europese landen zijn er in België wel relatief weinig mensen die met een tijdelijk contract werken, stipt Ive Marx aan. “We vormen een uitzondering met een laag aandeel mensen met een tijdelijk contract. Bovendien blijft dat aandeel al een hele tijd stabiel. Dat heeft onder meer te maken met de wettelijke beperkingen op tijdelijke arbeid.”

