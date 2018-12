Met deze zotte jobtitels proberen bedrijven meer jongeren aan te trekken Loes Liemburg

28 december 2018

08u00

Bron: vacature.com 0 vacature.com Blijkbaar wil ‘de jeugd van tegenwoordig’ geen saaie baan meer als verkoper of software developer. Ze willen superhelden zijn! Ninja’s! Goeroes! Elon Musk! Steve Jobs! Bill Gates! Of, dat denken ze toch op veel hr-diensten, als je afgaat op jobtitels en functieomschrijvingen.

De superlatieven vliegen je om de oren als je op zoek bent naar een nieuwe job. Nu het goed gaat met de arbeidsmarkt en er vacatures te over zijn, moeten werkgevers zich zien te onderscheiden. Om jonge jobzoekers over de streep te trekken, lijken de nieuwste banen dus stuk voor stuk heldenfuncties te zijn.

Je kan mirakels verrichten (plus, geen must)

Van een beetje hippe job wordt tegenwoordig niets minder dan magie verwacht. Bedrijven zoeken IT-tovenaars, JavaScript-magiërs en ‘goochelaars die magische wonderen verrichten op het web’. Als simpele ICT manager kom je er niet meer tussen. Daarnaast kunnen er duidelijk niet genoeg goeroes zijn. Zagen we een paar jaar geleden nog overal de ‘commerciële tijger’ opduiken, tegenwoordig zijn het de marketinggoeroe (ofte: de marketingmedewerker), de communicatiegoeroe (communicatiemedewerker) en de IT supportgoeroe (IT support medewerker) die harten sneller doen slaan. Dat mensen als Elon Musk, Seth Godin, Steve Jobs of Bill Gates te pas en te onpas als goeroes binnen hun respectievelijke vakdomeinen benoemd worden, heeft daar vast een en ander mee te maken.

Je hebt Jerommeke-allures

Naast de tovenaars, zoekt men spieren. Véél spieren. Een korte zoektocht op Google levert jobtitels als PHP-krachtpatser en software-jedi’s op (die laatste zijn dus softwareontwikkelaars). Ook de helden zijn niet van de lucht. Bedrijven zoeken geen sociale media-medewerkers, ze zoeken sociale media-helden. Ook in de administratie voer je niet elke dag gewoon je job uit, maar klinkt het alsof je elke dag heldendaden zal/moet verrichten. En dan zijn er nog de ninja’s. “Als taalkundig ninja slaag je erin met een ippon de targets te striken, heb je reeds een zwarte band in het analyseren van antwoorden en ken je de film The Karate Kid (dit is een plus, geen must)”, zo lazen we net letterlijk op een Vlaamse jobsite. We hebben ze niet geturfd, maar de IT-ninja’s en backend-team-ninja’s blijken ook fel in trek.

Je lust wel een streepje rock-’n-roll

Tussen de vele superlatieven konden we ook de whizzkid nog appreciëren en natuurlijk de ‘Topper’. Recente vacatures zoeken onder andere een rijschooltopper, een horecatopper en een sales agent-topper. In mensentaal zijn dat: een rij-instructeur, een horecamedewerker en een verkoper. Voor wie graag headbangend naar het werk gaat: er worden massa’s rocksterren gezocht! Een kleine greep uit het aanbod: een communicatie rockstar, een forwarding logistics rockstar en een Windows/VMware rockstar. Als het daarmee niet lukt, kan je misschien gewoon logistiek medewerker of system engineer worden?

Tot slot vonden we ook nog een vacature voor een ‘Chief Happiness Officer’ terug. We vermoeden dat het wel eens die snode hr-medewerker zou kunnen zijn die verantwoordelijk is voor al die geweldige (of geweldig idiote) jobtitels.

Ben je op zoek naar jouw droomjob? Bekijk hier alle openstaande vacatures.

Lees ook:

500 euro per maand extra voor exact dezelfde job? Verander van sector!

Dit zijn de bestbetaalde jobs en sectoren van België

In deze vijf jobs verdien je waarschijnlijk meer dan je baas

Bron: vacature.com.