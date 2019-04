Met deze tips belandt jouw cv op de ja-stapel Loes Liemburg

08 april 2019

08u00

Ben je klaar om te solliciteren? Steek dan zeker tijd in je cv. Rekruteerders gebruiken je cv voor een eerste schifting, en daar nemen ze slechts een paar seconden de tijd voor. Met dit stappenplan zorg je dat jouw cv indruk maakt.

1. Voorbereiding

Maak je cv altijd op maat van de vacature waar je op solliciteert. Altijd! Gebruik woorden uit de vacaturetekst, zet relevante werkervaring extra in de verf en vermeld de titel van je bachelor- of masterproef, toch als die ter zake doet. Bekijk ook de website van het bedrijf om een idee te krijgen van de toon die de organisatie zelf gebruikt, en stem je cv daarop af.

Tip: Zoek je een concrete kapstok voor jouw curriculum vitae? Bekijk hier onze voorbeelden van een gewoon cv en van een creatief cv.

2. Personalia

Bovenaan je cv schrijf je je naam. Vermeld daaronder of in een zijbalk je belangrijkste persoonsgegevens: adres, contactgegevens, geboortedatum en je LinkedIn-profiel. Dat laatste wordt nu steeds belangrijker: zorg er daarom ook voor dat je LinkedIn up-to-date is en goed aansluit op je cv.

3. Profiel

Rekruteerders lezen graag een korte schets van jouw persoonlijkheid, je doelen en wat jij denkt je werkgever te kunnen bieden. Dat kan bijvoorbeeld in 3 zinnen bovenaan. Over foto’s zijn de meningen nogal verdeeld. Als je graag een foto wil toevoegen, kies dan voor een kwalitatief beeld waar je professioneel, verzorgd en vriendelijk opstaat.

4. Opleidingen en werkervaring

Heb je nog niet veel werkervaring? Dan kan je bij je opleiding bijvoorbeeld interessante vakken uitlichten, of je cursussen en bijscholingen noteren. Bij je werkervaring vertel je ook steeds kort wat je taken waren. Focus daarbij op je concrete prestaties: de targets die je ruim haalde, complimenten van klanten of natuurlijk die benoeming tot Werknemer van de Maand!

5. Vaardigheden en interesses

Recruiters zijn ook geïnteresseerd in wat je kan. Neem dus zeker een kopje ‘Vaardigheden’ mee, en vermeld daaronder je talenkennis, rijbewijs, computervaardigheden en andere skills. In optie: relevante hobby’s of interesses. Noteer wel enkel diegene die echt iets toevoegen, zoals een jarenlange inzet als scouts- of chiroleider.

6. Referenties

Referenties kunnen echt het verschil maken. Vraag van tevoren wel toestemming aan die referenties, zodat ze voorbereid zijn op een telefoontje. Je kunt het ook houden bij een simpel ‘beschikbaar op aanvraag’.

Lees ook: Zet jij referenties op je cv? Zo voorkom je onaangename verrassingen

7. Vormgeving

Ben je tevreden over de inhoud van je cv, vergeet dan zeker de vormgeving niet. Zorg ervoor dat je cv er clean uitziet: kies voor een schreefloos lettertype als Arial of Calibri en creëer voldoende witruimte. Maak alles helder en overzichtelijk met opsommingstekens. Afhankelijk van de job die je zoekt, kun je de vormgeving simpel houden of je juist creatief uitleven. Dubbelcheck je cv op spelfouten of laat dit door iemand anders doen. Tot slot zul je misschien nog moeten schrappen, zodat je cv niet meer dan 2 A4’s beslaat. Hou het kort maar krachtig.

Tip: Een goed cv schrijven is meer dan je werkervaring opsommen. In onze gratis gids ‘Zo schrijf je een cv met impact’ krijg je nog méér advies hoe je een parel van een cv opstelt.

