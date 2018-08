Met deze populaire opleidingen blijf je bij als ingenieur vacature.com ingenieur opleidingen

De technologische revolutie stopt niet na het behalen van je ingenieurstitel, en dus ben je ook na je master veroordeeld jezelf blijvend verder te ontwikkelen. En dat is alleen maar verrijkend en interessant! Deze postacademische parcours zijn populair bij prille én ervaren ingenieurs.

Of je nu industrieel, burgerlijk, handels-, of bio-ingenieur bent: je na je studies verder bekwamen kan aan UGain, de UGent Academie voor Ingenieurs. Voor februari 2017 was deze opleidingsgroep gekend als Instituut voor Permanente Vorming (IVPV). De naam verklaart meteen de missie. In nauwe samenwerking met de bedrijfswereld, richt UGain intensieve opleidingen in om kennis en technologie over te dragen tussen de universiteit enerzijds en ingenieurs op de werkvloer anderzijds. Zo blijven ambitieuze ingenieurs op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen en blijft de universiteit optimaal inspelen op de noden van de bedrijfswereld. Aan de hand van stuurgroepen waarin bedrijven hun behoeften kunnen formuleren, creëert UGain vormingsprogramma’s op maat. Jonge ingenieurs hebben zo de kans zich verder ontwikkelen vanuit het beroepsleven, maar ook hun ervaren collega’s kunnen hun kennis verder verdiepen, of een nieuwe richting binnen hun professie inslaan. Op het programma staan bijvoorbeeld een summerschool over de rol van zeeën en oceanen, maar evengoed een opleiding van vier maanden rond energietechniek in gebouwen of de training ‘Leiderschap voor ingenieurs’.

Toon me alle jobs voor ingenieurs

Wie zijn studiehonger na het behalen van zijn titel nog niet gestild heeft, kan ook opteren voor een postgraduaat. Aan de Universiteit Antwerpen volg je bijvoorbeeld een postgraduaat in het innoverend ondernemen. De Vlaamse universiteiten dokterden dit programma gezamenlijk uit en stellen zowel net-afgestudeerden als professionals ermee in staat hun sociale en professionele competenties op te krikken. Als kersverse ingenieur doe je cruciale werkervaring op en versterk je ondernemers-, management- en innovatiecompetenties. Je werkt aan een innovatief project en kiest zelf welke interesses en vaardigheden je wilt aanscherpen. Ben je reeds aan de slag als ingenieur, kan je vanaf de werkvloer een project voor je bedrijf realiseren en je verder specialiseren in innovatieve technologieën. Zo je wilt kan je je via een postgraduaat ook heroriënteren, of de eerste steen leggen voor je eigen bedrijf. Ingenieurs met een master of ervaring in computerwetenschappen of elektrotechniek kunnen ook de postgraduaat Internet of Things volgen. Dit programma betreft eveneens een samenwerking tussen de Vlaamse universiteiten en kneedt je tot een top IoT-expert.

Lees ook: Met deze ingenieursdiploma's zit je gebeiteld

Een andere populaire manier om je kennis nog meer te verruimen is via een opleiding, workshop of studiedag van ie-net. Dit netwerk voor ingenieurs, bedrijven en overheids- en opleidingsinstellingen biedt haar leden postacademische vormingen aan die het ganse spectrum van de ingenieurswereld bestrijken. Een greep uit het aanbod weerspiegelt meteen de diversiteit. Zo staan er binnenkort opleidingen rond Fire safety Engineering op de agenda, maar ook rond uitvoerings- en funderingstechnieken, het in tekening brengen van constructies in gewapend beton, of werken met het softwarepakket MS Project. Docenten zijn steeds absolute experts die je zowel in theorie als in praktijk begeleiden.

Verder organiseert ie-net leerrijke bedrijfsbezoeken die de ontplooiing van talent stimuleren en de voeling met de actualiteit verbeteren. Denk aan een bezoek aan milieubaggergroep Bioterra N.V. in Genk, of plasticproducent LANXESS in Lillo.

Buiten het vakgebied is ten slotte een training rond (people) managementskills voor veel ingenieurs geen overbodige luxe. Heel wat knappe koppen stoten immers door naar een leidinggevende positie, maar daarvoor dient nog een heel andere set vaardigheden toegeëigend te worden, zoals communicatie- en presentatietechnieken of conflicthantering. Bij Wolters Kluwer ontdek je een ruim aanbod professionele opleidingen op maat, gaande van webinars of intensieve dagcursussen tot langlopende lessenreeksen. Zo is er onder meer een opleiding ‘Assertief als leidinggevende’, ‘Krachtig en helder beslissen’, ‘Coachend leidinggeven’ of een masterclass Projectmanagement.

