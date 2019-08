Met deze openingszinnen valt je motivatiebrief wél op Charlotte Fouquet

01 augustus 2019

08u00

Bron: vacature.com 2 vacature.com Rekruteerders krijgen vaak tientallen sollicitatiebrieven voor een vacature. Het komt er dus op aan om meteen hun aandacht te trekken. Dat doe je met een sterke en creatieve openingszin. Ontdek met welke openingszinnen je gegarandeerd opvalt.

Do’s en don’ts

Er zijn een aantal algemene regels die je kan hanteren voor een krachtige openingszin:

• Vermijd standaardzinnen als ‘Hierbij solliciteer ik naar de functie van …’ of ‘Met veel aandacht las ik de vacature voor …’. Hieruit blijkt geen enkele creativiteit of persoonlijkheid. Ga daarentegen voor een originele, persoonlijke en creatieve openingszin.

• Wees enthousiast, maar met mate. Toon van bij het begin van de brief je enthousiasme voor de vacature en het bedrijf, maar overdrijf niet. Een brief vol uitroepingstekens komt niet professioneel over.

• Blijf jezelf. Doe je niet beter voor dan je bent. Tijdens een eventueel sollicitatiegesprek val je toch door de mand.

Daarnaast zijn er ook heel concrete manieren om jouw motivatiebrief er te laten uitspringen. De voorbeelden hieronder zetten je op weg.

Tip: Lees hier gratis het e-book ‘Zo schrijf je een goede motivatiebrief’

Openingszinnen waarmee je opvalt:

Zet je verwezenlijkingen in de verf

• Als software developer voor bedrijf x ontwikkel ik applicaties in programmeertaal x. Op die manier bouwde ik al mee aan 10 softwaretoepassingen. Kan ik bij x mijn schouders zetten onder nummer 11 en de volgende?

• Als klantendienstmedewerker bij bedrijf x stond ik in voor de klanten van regio x. Op drie jaar tijd steeg de klanttevredenheid voor die regio met 15%. Graag herhaal ik dit succes voor uw bedrijf.

Maak gebruik van je connecties

• Uw collega x informeerde mij over de openstaande vacature voor account manager. Gezien mijn jarenlange ervaring in een gelijkaardige functie lijkt deze vacature mij inderdaad op het lijf geschreven.

• Via mijn broer x, diensthoofd op de afdeling boekhouding, vernam ik dat u op zoek bent naar een gedreven en nauwkeurige secretariaatsmedewerker. Ik denk dat ik een uitstekende kandidaat ben voor deze functie.

Tip: Bekijk hier ons voorbeeld van een goede motivatiebrief

Verwijs naar de actualiteit

• Wegens de hoge kosten van een woonzorgcentrum willen steeds meer ouderen langer thuis blijven wonen. Graag wil ik er als thuiszorgmedewerker voor zorgen dat die mensen ten volle van hun oude dag kunnen genieten.

• Ik las in de krant dat uw bedrijf een nieuw filiaal zal openen in x. Gezien de complexe IT-infrastructuur die uw bedrijfsvoering nodig heeft, kan u vast een degelijke IT’er met ervaring gebruiken. Ik bied mij dan ook graag spontaan aan.

Verwijs naar het bedrijf waar je solliciteert

• Kwalitatieve koffie en heerlijk gebak, en dat in een mooi en gezellig interieur. Toen ik het eerst in koffiebar x kwam, voelde ik mij meteen thuis. Nu er een vacature is voor barista, wil ik dan ook mijn kans wagen.

• Voor mij staat Audi voor kwaliteit en degelijkheid. Ik rijd al twintig jaar enkel en alleen met Audi-wagens. Het zou dan ook een droom zijn om mijn ervaring als verkoper voor dit prachtige merk in te zetten.

Wees creatief en toon lef

• U vraagt zich wellicht af: waarom solliciteert deze jonge vrouw voor een functie die 10 jaar ervaring vereist? Wel, ik leg het u graag uit.

• Honderden communicatiestudenten studeren af dit jaar. Hoe vindt u die witte raaf die uw communicatie naar een hoger niveau zal brengen? Wel, zoek niet verder. U heeft hem gevonden.

Lees ook:

Laat je niet vangen: 7 strikvragen die rekruteerders graag stellen

De 5 regels voor een overtuigende motivatiebrief

Blunders tijdens het sollicitatiegesprek: doe dit vooral niet!

Bron: vacature.com.