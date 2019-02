Met deze 5 missers in jouw motivatiebrief doe je de tenen van de rekruteerders krullen

Anneleen De Leyn

13 februari 2019

08u00

Een goede motivatiebrief schrijven is een kunst, een kunst die je gelukkig wel kan leren. Recruitment manager Saskia Vermeiren (Attentia) vertelt ons waar ze van gruwt als ze motivatiebrieven screent.

1. Te standaard

Sommigen denken het slim aan te pakken en kopiëren haast letterlijk een voorbeeldmotivatiebrief die ze vinden op internet. Niet doen. Saskia Vermeiren: “Zo’n motivatiebrief is heel standaard opgesteld, en voelt dus ook heel afstandelijk aan. De brief zegt weinig of niets over de fit met de vacature of de motivatie om deze specifieke job te willen doen. Je komt ook niets te weten over de persoon in kwestie.”

2. Aan het verkeerde adres!

Anderen maken er meer werk van en stellen één ‘basisbrief’ op die ze versturen naar verschillende, gelijkaardige bedrijven. Saskia Vermeiren: “Alle begrip hiervoor, maar zorg dan toch dat je de naam van het bedrijf of de directie personaliseert. En wees hierbij ook voorzichtig, want het gebeurt regelmatig dat de sollicitant de naam van de geadresseerde vergeet aan te passen en de brief tot de verkeerde persoon richt. Dan sla je toch een flater.”

3. Taalfouten

Zijn taalfouten nog relevant in tijden van chattaal? Voor Saskia Vermeiren wel: “Een dt-fout stoot mij nog altijd zwaar tegen de borst. Voor de ene functie is foutloos schrijven uiteraard belangrijker dan voor de andere, maar het geeft toch altijd een betere indruk wanneer er geen fouten instaan. Ik kan wel begrijpen dat jongeren dit vandaag minder belangrijk vinden. Het zegt uiteindelijk ook niets over je competenties. Anderzijds zijn er manieren genoeg om te (laten) checken of er geen taalfouten in je brief geslopen zijn. Je kan er dus toch beter een beetje moeite voor doen.” Ben je niet zeker op het vlak van taal of spelling? Laat je brief dan nalezen door iemand die hier goed in is.

4 Véél te lang

“Sommigen maken er een echt boek van. Een motivatiebrief van anderhalve pagina, dat is dus echt veel te lang.” Probeer je te beperken tot maximum een A4. Het is een troef als je je boodschap kort en krachtig kan verwoorden, en dat begint al bij je motivatiebrief.

5. Te familiair

Een motivatiebrief mag (moet zelfs) uitnodigend en creatief zijn, maar het is niet de bedoeling dat je te informeel of te familiair overkomt. “‘Gewaagde’ uitspraken als “Je zoekt de perfecte uitzendconsulent? Je hebt hem/haar gevonden!” werken bij mij eerder in je nadeel dan voordeel. Ja, je mag jezelf zeker in de kijker zetten en je moet voldoende opvallen, maar overdrijf niet. Verkoop jezelf niet al te veel. Jezelf als ‘perfect’ omschrijven is de waarheid waarschijnlijk geweld aandoen.”

Essentie: een goede motivatiebrief is meer dan het lang uitschrijven van je cv

Wat zet je dan wél in je motivatiebrief? En wat maakt het tot een goede brief? “Een goede motivatiebrief is pas een mooie aanvulling op je cv als je brief echt iets extra toevoegt. Als je bijvoorbeeld iets schrijft over je specifieke relevante ervaring voor die functie. Een brief die alleen maar een uitgebreide opsomming is van je cv, biedt weinig meerwaarde. Ook moet de brief iets extra vertellen over jezelf. Of grijp je brief als kans om iets over je persoonlijke situatie toe te lichten. Stel, je woont in Gent en je bent van plan te verhuizen naar Limburg. Als je vanuit Gent solliciteert voor een job in Limburg, kan je in je brief maar beter uitleggen dat je verhuisplannen hebt.”

Bron: Attentia