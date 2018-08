Met deze 10 master- en bacheloropleidingen vind je het snelst werk

Loes Liemburg

28 augustus 2018

08u30

Bron: vacature.com 0 vacature.com Wil je een slimme studiekeuze maken? De VDAB bekijkt elk jaar welke afstudeerrichtingen weinig of juist veel werklozen opleveren. Vacature.com zet de resultaten voor je op een rijtje.

Over een ding is de VDAB duidelijk in haar jaarlijkse Schoolverlatersrapport: een master of professionele bachelor is hét toegangskaartje tot de arbeidsmarkt. Hooggeschoolden hebben de kleinste kans om een jaar na het afstuderen werkloos te zijn. Deze masteropleidingen bijvoorbeeld scoren allemaal 0% werkzoekenden na een jaar:

Top 10 masters

1. Ingenieurswetenschappen: architectuur

2. Verpleegkunde en vroedkunde

3. Ingenieurswetenschappen: bouwkunde

4. Ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen

5. Management en beleid van de gezondheidszorg

6. Industriële wetenschappen: energie

7. Tandheelkunde

8. Ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechniek

9. Stedenbouw en ruimtelijke planning

10. Statistiek

Top 10 bachelors

Bij de professionele bachelors ziet de top 10 er zo uit:

1. Houttechnologie - 0% werkzoekenden na een jaar

2. Informatiemanagement en multimedia - 0%

3. Medische beeldvorming - 0%

4. Orthopedie - 0%

5. Verpleegkunde - 0,5%

6. Logopedie en audiologie - 0,7%

7. Energietechnologie - 0,9%

8. Vroedkunde - 1,4%

9. Vastgoed - 1,4%

10. Toegepaste informatica - 1,7%

Wil je naar het TSO, ga dan voor de opleidingen agro- en groenmechanisatie (0% werkzoekenden na een jaar), toerisme en recreatie (2,4%), administratie vrije beroepen (3,1%), stuur- en beveiligingstechnieken (3,6%) of regeltechnieken (4,2%). Ook met een studie aan het BSO heb je goede kansen op de arbeidsmarkt. Dan kies je best voor veehouderij en landbouwteelten (0%), slagerij – fijnkosttraiteur (0%), hotelonthaal (1,8%), vrachtwagenchauffeur (2,4%) of dieetbakkerij (3,2%).

Lees ook: Zoveel verdien je in een knelpuntberoep

Opleidingen met mindere vooruitzichten

Wie geen vrachtwagenchauffeur of architect wil worden, moet verder kijken. Je wil natuurlijk wel een baan vinden die bij je past! Maar pas op: sommige studies bieden een veel kleinere kans op een job. Volg dus je passie, maar verlies je toekomstplannen niet uit het oog. Welke opleidingen scoren het slechtst?

BSO3:

1. Verkoop - 30,7% werkzoekenden na een jaar

2. Dierenzorg - 28,6%

3. Organisatiehulp - 27%

4. Elektrische installaties - 24,5%

TSO3:

1. Multimedia - 26,3%

2. Informaticabeheer - 22,5%

3. Fotografie - 21,7%

4. Bouw- en houtkunde - 21,4%

Professionele bachelor:

1. Audiovisuele kunsten - 20%

2. Beeldende vormgeving - 12,7%

3. Sport en bewegen - 12,5%

4. Fotografie – 10%

Master:

1. Culturele studies - 16,1%

2. Kunstwetenschappen - 14,7%

3. Beeldende kunsten - 13,2%

4. Vergelijkende en internationale politiek - 12,8%

Lees ook:

Dit zijn de opmerkelijkste resultaten van het Salariskompas 2018

Verdien een goed loon, ook zonder hoger diploma

De slimste IT'ers gaan voor deze jobs

Bron: vacature.com.